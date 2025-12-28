Shiffrin completa la rimonta e vince anche lo slalom di Semmering. Colturi ancora sul podio

Alla fine vince sempre lei. Mikaela Shiffrin piazza la rimonta nella seconda manche dello slalom di Semmering e conquista la quinta vittoria consecutiva in stagione tra i pali stretti, la numero 69 nella specialità e la 106 della carriera in Coppa del Mondo. Sicuramente il successo più sofferto di questa prima parte di stagione, visto che è arrivato per soli 9 centesimi nei confronti della svizzera Camille Rast. Altro podio per l’Albania grazie a Lara Colturi, che riesce a concludere al terzo posto.

Shiffrin, quarta dopo la prima manche, ha realizzato il miglior tempo nella seconda, con la pista che ha sicuramente retto meglio rispetto ai disastri visti nella prima parte di gara. Alla fine è stato un duello serratissimo tra Shiffrin e Rast, con l’americana che ha prevalso per 9 centesimi, con l’elvetica che ha perso molto sul ripido, dove Mikaela ha fatto la differenza.

Quarto podio stagionale in slalom per l’Albania grazie a Lara Colturi, che perde un posto rispetto alla prima manche, ma è comunque terza con un ritardo di 57 centesimi dalla vetta. Quarta e quinta le austriache padrone di casa Katharina Liensberger (+0.91) e Katharina Truppe (+0.93).

Il distacco diventa imponente dalla sesta posizione della svizzera Wendy Holdener, che paga oltre due secondi e mezzo (+2.76). Alle sue spalle la svedese Cornelia Oehlund (+2.85) e la croata Zrinka Ljutic (+3.75). Completano la Top-10 la svizzera Eliane Christen (+4.25), che rimonta otto posizioni, e la lettone Dzenifera Germane (+4.32).

Quindicesima posizione per Martina Peterlini (+5.39), che ottiene comunque punti importanti per provare ad abbassare il pettorale di partenza. Purtroppo solo ventitreesima Lara Della Mea (+8.72), ma l’azzurra ha commesso un gravissimo errore nella parte alta e senza quello avrebbe sicuramente lottato per un piazzamento ancora tra le prime dieci.

Shiffrin è ovviamente a punteggio pieno nella classifica di slalom con 500 punti davanti a Colturi (280) e Rast (262). L’americana allunga ulteriormente nella generale con 698 punti davanti proprio a Rast (503), alla neozelandese Alice Robinson (484) e a Sofia Goggia (404).