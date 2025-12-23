Serie A1 femminile, turno prenatalizio tra derby e battaglie salvezza

Il campionato di Serie A1 femminile arriva al turno prenatalizio con una 16ª giornata interamente concentrata martedì 23 dicembre, un appuntamento che apre il tris di turni a cavallo del Natale e che mette in palio punti pesantissimi sia nella corsa alle posizioni di vertice sia nella sempre più intricata lotta per la salvezza. La classifica restituisce l’immagine di un torneo ormai segnato dal dominio della capolista, ma ancora apertissimo alle sue spalle e nella parte bassa, dove ogni set può incidere sugli equilibri.

Il match simbolo della giornata è inevitabilmente quello del Palaverde, dove la Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano ospita l’Omag-Mt San Giovanni in Marignano, prima contro ultima della graduatoria. Le venete arrivano all’appuntamento forti di un cammino immacolato: 15 vittorie in 15 partite, 43 punti e una superiorità ribadita anche nell’ultimo turno con il netto 3-0 sul campo di Cuneo. La squadra di Daniele Santarelli continua a imporre il proprio ritmo senza apparenti cali, gestendo rotazioni e minutaggi con naturalezza e trovando risposte costanti da tutto il roster. A Cuneo è stata Marina Lubian a conquistare il premio di MVP, confermando l’efficacia al centro, mentre Isabelle Haak ha garantito ancora una volta peso offensivo, ben supportata da Nika Daalderop e Fatoumatta Sillah, con la regia di Joanna Wołosz e la solidità difensiva di Monica De Gennaro a fare da collante a un sistema di gioco ormai oliato.

Dall’altra parte, San Giovanni in Marignano arriva al Palaverde con uno spirito diverso rispetto a qualche settimana fa. Il 3-1 interno su Bergamo ha rappresentato molto più di una semplice vittoria in classifica, restituendo fiducia e segnali concreti di crescita alla squadra di Massimo Bellano. Tra i temi tecnici più interessanti del match c’è proprio l’impatto della schiacciatrice cinese Yushan Zhuang, il cui innesto sembra aver dato nuovo vigore all’attacco romagnolo. Nell’ultima gara è stata una delle protagoniste, capace di incidere con continuità in fase offensiva e di offrire maggiore equilibrio nel cambio palla, aspetto spesso critico nella prima parte di stagione. Accanto a lei, Serena Ortolani resta il principale riferimento offensivo, mentre Sarah Straube, MVP contro Bergamo, ha dato qualità e solidità nei momenti chiave. Contro Conegliano il divario resta evidente, ma la presenza di Zhuang aggiunge un elemento di interesse a una sfida che, almeno sul piano tattico, può offrire spunti significativi.

Alle spalle della capolista, l’attenzione si sposta sulla Savino Del Bene Scandicci, seconda forza del campionato, impegnata al Pala BigMat di Firenze contro Honda Cuneo Granda Volley. Le toscane arrivano dal perentorio 3-0 a Perugia, una gara dominata fin dall’inizio grazie alla superiorità al servizio e alla fisicità in attacco. Ekaterina Antropova, MVP del match, continua a essere il terminale offensivo di riferimento di una squadra che appare sempre più solida e continua, mentre Cuneo, reduce dalla sconfitta contro Conegliano, è chiamata a una prova di carattere per restare agganciata al gruppo che lotta per la salvezza.

Grande interesse anche per la sfida del Palafenera, dove la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ospita l’Igor Gorgonzola Novara. Chieri arriva dalla netta sconfitta di Milano, una gara nella quale ha faticato a contenere il ritmo imposto dalle avversarie, mentre Novara ha confermato il proprio spessore espugnando Busto Arsizio al tie-break. La squadra di Lorenzo Bernardi ha mostrato carattere e profondità, affidandosi ai colpi di Tatiana Tolok, MVP del match, e a un’organizzazione di gioco ormai consolidata. È uno scontro diretto che può pesare molto nella corsa alle prime posizioni.

Alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia riceve la Numia Vero Volley Milano. Le marchigiane arrivano galvanizzate dal successo esterno contro Firenze, maturato grazie a una prestazione collettiva di grande intensità e alla prova di spessore di Gaia Giovannini, MVP del match. Milano, però, è in forte crescita: il 3-0 su Chieri ha mostrato una squadra dominante in ogni fondamentale, con Paola Egonu MVP e un assetto sempre più solido sotto la guida di Stefano Lavarini, capace di imporre ritmo e fisicità sin dai primi scambi.

Alla ChorusLife Arena, Bergamo ospita l’Eurotek Laica UYBA Busto Arsizio in una sfida delicatissima in chiave salvezza. Bergamo arriva dalla sconfitta di Cervia contro San Giovanni, un passo falso che ha interrotto una serie positiva, mentre la UYBA, pur sconfitta da Novara, ha dimostrato di potersela giocare fino all’ultimo pallone, trascinata da Josephine Obossa e da una buona efficienza in fase di cambio palla.

A Villafranca Piemonte, il Wash4Green Monviso Volley ospita la Bartoccini-Mc Restauri Perugia in uno scontro diretto che pesa molto nella parte bassa della classifica. Monviso arriva dalla combattuta sconfitta al tie-break contro Macerata, una gara che ha messo in evidenza la capacità di restare agganciata al match e di portarlo fino al quinto set, pur pagando qualcosa nei momenti decisivi. Perugia, invece, è reduce dal netto ko contro Scandicci e ha bisogno di ritrovare continuità e ordine, perché in questa zona di classifica ogni occasione va sfruttata.

Chiude il programma la sfida del Fontescodella, dove la Cbf Balducci Hr Macerata riceve Il Bisonte Firenze. Macerata arriva con fiducia dopo il successo su Monviso, costruito sulla tenuta mentale e sulla capacità di gestire i passaggi chiave del match, mentre Firenze, reduce dal 1-3 interno contro Vallefoglia, cerca una risposta soprattutto in termini di solidità e continuità all’interno della partita.