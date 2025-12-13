Sci freestyle: Melville Ives svetta nella Coppa del Mondo di halfpipe a Secret Garden, bene Gu

Parte nel segno di Finley Melville Ives la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci freestyle, specialità halfpipe. Il neozelandese ha infatti dominato la prima tappa della competizione itinerante andata in scena in quel di Secret Garden nella prima mattina italiana, rivelandosi l’unico ad aver eseguito 2 run sopra quota 90.

Nello specifico lo sciatore ha curiosamente realizzato due segmenti ricevendo la stessa identica valutazione, ovvero 90.00, precedendo di una lunghezza il compagno di squadra Luke Harrold, secondo co 89.00 davanti allo statunitense Hunter Hess, terzo con 86.25. Ai piedi del podio l’altro atleta degli States Birk Irving, quarto con 85.25, a chiudere la top 5 ci ha invece pensato Matthew Labaugh (sempre dagli USA) con 84.50. I protagonisti citati occupano ovviamente le medesime posizioni anche nella classifica generale.

In campo femminile trionfo per la padrona di casa Eileen Gu che, dopo una prima uscita di alto livello, ha alzato l’asticella nella seconda chance spingendosi fino a 91.75, score che le ha permesso di arginare la britannica Zoe Atkin, una delle poche concorrenti europee piazzatasi al posto d’onore con 90.25. A distanza siderale invece spicca invece l’australiana Indra Brown, terza con 82.0 precedendo la canadese Amy Fraser (79.50) e la cinese Kexin Zhang (78.25).

Il prossimo appuntamento valido per la Coppa del Mondo di hafpipe si svolgerà a Cooper (Stati Uniti) il prossimo 20 dicembre.