Sci freestyle, Donaggio in finale nel Big Air di Pechino! Colpaccio azzurro, Tabanelli eliminato

Miro Tabanelli non è riuscito a qualificarsi alla finale della tappa della Coppa del Mondo di Big Air, disciplina dello sci freestyle, che si disputa a Pechino (Cina). L’azzurro ha infatti concluso la propria serie al settimo posto con il punteggio complessivo di 153.25, purtroppo soltanto i primi cinque classificati di ciascuna delle due heat superavano il turno.

Il nostro portacolori è stato fenomenale nell’ultimo salto e ha ottenuto il riscontro più alto dell’intera concorrenza (92.25), ma non è stato impeccabile nella prima run (61.00) e ha scartato il 16.25 della seconda prova. Per approdare all’atto conclusivo gli sarebbero serviti i 164.50 del francese Matias Roche, che ha chiuso in quinta posizione.

L’avvio di stagione dell’emiliano non è stato dei migliori: dopo la cancellazione della gara di apertura a Stubai, aveva mancato la finale anche settimana scorsa a Secret Garden. Se l’italiano di punta non ha centrato l’obiettivo, un eccezionale Leonardo Donaggio si è inventato la magia a effetto e si è qualificato in maniera inattesa alla finale: quarto posto da urlo nella prima heat con il punteggio di 165.50 (81.50 sul secondo salto e 84.00 sul terzo).

Il 22enne si è meritato la finale per la seconda volta in carriera, l’unico precedente è datato 21 ottobre 2022 a Chur (fu ottavo in terra svizzera). Davanti a lui si sono piazzati il norvegese Frank Wahlstroem (171.50), lo svizzero Kim Gubser (170.25) e l’austriaco Matej Svancer (169.50). Per scoprire gli altri cinque qualificati bisognerà aspettare la seconda heat (ore 11.20 italiane). La finale andrà in scena sabato 6 dicembre (ore 06.00), la terza e penultima tappa si disputerà invece nel weekend dell’11-13 dicembre a Steamboat (USA).

Tra le donne la migliore è stata la canadese Naomi Urness (170.25), che si è lasciata alle spalle la britannica Kirsty Muir (168.50) e la finlandese Anni Karava (166.25). La nostra Maria Gasslitter ha concluso all’undicesimo posto (127.25), per rientrare tra le migliori otto e accedere all’atto conclusivo sarebbero serviti i 151.25 punti della francese Kim Dumont Zanella (151.25).

Hanno staccato il biglietto per la finale anche le cinesi Mengting Liu (158.75) e Linshan Han (157.50), la norvegese Sandra Eie (157.75) e la svizzera Anouk Andraska (156.50). Ricordiamo che la nostra Flora Tabanelli, Campionessa del Mondo e detentrice della Sfera di Cristallo, è in ripresa dall’infortunio rimediato a inizio novembre e sta lavorando per essere grande protagonista alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.