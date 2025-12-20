Sci freestyle, Atkin e Ferreira vincono l’halfpipe a Copper Mountain

A Copper Mountain (USA) è andata in scena la seconda tappa della Coppa del Mondo di halfpipe, disciplina dello sci freestyle che sarà protagonista anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Lo statunitense Alex Ferreira ha imposto la propria legge, vincendo con il dirompente punteggio di 91.50 davanti al connazionale Hunter Hess (89.00) e al canadese Andrew Longino. Si tratta della dodicesima affermazione nel massimo circuito internazionale per il bronzo olimpico di Pechino 2022 e bronzo iridato in carica.

Tra le donne, invece, la britannica Zoe Atkin ha dato vita a un dominio imbarazzante sulle nevi americane, meritandosi il gradino più alto del podio con il roboante punteggio di 89.25. La Campionessa del Mondo ha ampiamente distanziato l’australiana Indra Brown (80.00) e la cinese Kexin Zhang (77.50), meritandosi la terza affermazione in carriera in questa competizione dopo che settimana scorsa si era dovuta accontentare della seconda piazza a Secret Garden alle spalle del fenomeno cinese Ailing Eileen Gu.

Atkin svetta in testa alla classifica generale con 40 punti di vantaggio su Brown e 75 su Zhang. Hess primeggia tra gli uomini con 40 lunghezze di margine sul neozelandese Finley Melville Ives e Ferreira. Prossimo appuntamento il 3 gennaio a Calgary (Canada), poi si gareggerà ad Aspen (USA) il 10 gennaio prima dei Giochi.