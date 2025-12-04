Sci di fondo, Coppa del Mondo Trondheim 2025. Si torna a casa di Klæbo, dove l’Italia non ha mai vinto

L’edizione 2025-26 della Coppa del Mondo maschile di sci di fondo raggiunge Trondheim (Norvegia), dove nel fine settimana del 5, 6 e 7 dicembre si terranno tre gare valide per il circuito maggiore. Una sprint, una 10 km contro il cronometro e uno skiathlon. La prima competizione sarà in tecnica classica, la seconda a skating, la terza mista.

L’antica capitale norvegese è presenza occasionale nel calendario della Coppa del Mondo. Ha fatto la propria entrata nel febbraio 1996, organizzando da allora 19 appuntamenti agonistici di primo livello, legati soprattutto ai Mondiali (1997 e 2025). Sotto questo aspetto, l’edizione dell’anno solare ormai prossimo a concludersi è stata una catastrofe finanziaria, chiudendo con un bilancio in profondo rosso.

L’Italia non ha mai vinto a Trondheim. Complessivamente, si contano due podi. Pietro Piller Cottrer giunse terzo nella 10 km a skating del febbraio 2000, mentre Federico Pellegrino si è fregiato della medaglia d’argento nella sprint a skating del Mondiale 2025. Per quanto concerne l’imminente weekend, a seguire vengono riportati tutti i dati pregnanti.

TRONDHEIM MASCHILE – MONDIALI 2025

Sprint TL

1) Klæbo – 2) Pellegrino – 3) Vuorinen

Skiathlon

1) Klæbo – 2) Nyenget – 3) Amundsen

10 km TC Interval Start

1) Klæbo – 2) Valnes – 3) Amundsen

Mass Start 50 km TL

1) Klæbo – 2) Poromaa – 3) Krüger

TRONDHEIM MASCHILE

I PRECEDENTI SIGNIFICATIVI

10 km TL Interval Start (Tutte)

2000 : 1) Myllylä – 2) Elofsson – 3) Piller Cottrer

Sprint TC (Tutte)

2009 : 1) Hattestad – 2) Northug P. – 3) Dahl

2020 : 1) Klæbo – 2) Golberg – 3) Valnes

Skiathlon (Tutti)

2023: 1) Klæbo – 2) Musgrave – 3) Tønseth

WCH 2025: 1) Klæbo – 2) Nyenget – 3) Amundsen