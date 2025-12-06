Sci di fondo: skiathlon formato Diggins a Trondheim, battute norvegesi e svedesi. Ganz miglior italiana

Jessie Diggins centra la vittoria numero 28 in Coppa del Mondo di sci di fondo nella propria carriera, che poi corrisponde al 70° podio. Sua la gara skiathlon di Trondheim, vinta battendo in un sol colpo sia il blocco norvegese che quello svedese, beffati sull’ultima salita da un ritmo irresistibile. 50’29″5 il tempo della vincitrice, che all’ultima stagione della propria carriera fa di tutto per chiudere col botto. Seconda la norvegese Heidi Weng a 1″, terza la svedese Ebba Andersson a 2″3.

La prima parte di gara, quella in classico, fa capire chiaramente come i gruppi di Svezia e Norvegia sono ben intenzionati a darsi battaglia nel comando delle operazioni. Alla fine del primo giro, il gruppo di testa viaggia sulle 20 unità, che si riducono circa della metà quando ci si approssima a metà gara: diventano alla fine in 10, quattro a testa tra Svezia e Norvegia con le eccezioni di Stadlober in quota Austria e Diggins per gli USA.

Verso il 15° chilometro, in salita, cade Ilar e questo crea un piccolo buco del quale cerca di approfittare Andersson, senza però alcun esito realmente effettivo. Nei fatti, tutto si riduce all’ultima salita, dopo quasi 50 minuti. Ed è qui che Diggins decide di tentare di salutare tutte con un’azione di forza, cui resiste Heidi Weng mentre le altre, capitanate da Andersson, non riescono a tenere il ritmo. Il divario Diggins-Heidi Weng è tale che all’americana basta resistere in uno sprint che è tale solo per il terzo posto, che Andersson vince su Ilar e Karlsson.

Di Moa Ilar e Frida Karlsson i distacchi sono di 2″7 e 2″8, davanti all’accoppiata norvegese formata da Astrid Oeyre Slind e Kristin Austgulen Fosnaes, l’una a 3″3 e l’altra a 4″9 in quota Norvegia. Ottava l’austriaca Teresa Stadlober a 5″5, poi la svedese Emma Ribom a 11″2 e l’ulteriore norge Karoline Simpson-Larsen a 15″4.

La migliore delle italiane è Caterina Ganz, 24a a 1’47”. 30° posto per Anna Comarella a 1’57″1, 50° per Iris de Martin Pinter a 5’01″6. Non partita Maria Gismondi.