Sci di fondo, quattro coppie azzurre promosse alle finali della team sprint tl di Davos

A Davos, in Svizzera, la terza tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo si apre con le team sprint in tecnica libera: nelle qualificazioni sorridono le quattro coppie azzurre al via che trovano posto tra le migliori 15 che si contenderanno la vittoria in finale.

Tra le donne passano all’ultimo atto sia Italia I di Caterina Ganz/Federica Cassol, seste, proprio davanti ad Italia II di Iris De Martin Pinter/Nicole Monsorno, settime, mentre tra gli uomini vanno in finale sia Italia I di Elia Barp/Federico Pellegrino, terzi, che Italia II di Davide Graz/Martino Carollo, sesti.

Nelle qualificazioni femminili il miglior tempo complessivo è di Svezia I di Maja Dahlqvist e Jonna Sundling, prime in 5:17.87, le quali precedono le connazionali di Svezia II, Emma Ribom e Linn Svahn, seconde in 5:18.27, a 0.40, e Germania I di Laura Gimmler e Coletta Rydzek, terze in 5:20.25, a 2.38. Italia I di Caterina Ganz e Federica Cassol è sesta in 5:27.83, a 9.96, davanti ad Italia II di Iris De Martin Pinter e Nicole Monsorno, settima in 5:27.87, a 10.00.

Nelle qualificazioni maschili il miglior crono assoluto è di Norvegia I di Erik Valnes e Johannes Hoesflot Klaebo, primi in 4’41″05, davanti ai compagni di squadra di Norvegia II, Harald Oestberg Amundsen ed Oskar Opstad Vike, secondi in 4’42″29, a 1″24, mentre Italia I di Elia Barp e Federico Pellegrino è terza in 4’43″49, a 2″44. Bene anche Italia II di Davide Graz e Martino Carollo, sesta in 4’46″27, a 5″22.