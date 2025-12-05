Sci di fondo
Sci di fondo, poker svedese nella sprint tc di Trondheim. Azzurre fuori ai quarti
La seconda tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo, in corso a Trondheim, in Norvegia, si apre con la sprint in tecnica classica, nella quale tra le donne si registra il poker svedese, con Johanna Hagstroem che si impone davanti alle connazionali Emma Ribom, Linn Svahn e Jonna Sundling. Escono di scena nei quarti di finale le tre azzurre che al mattino avevano superato le qualificazioni: 19ma Federica Cassol, 22ma Iris De Martin Pinter, 27ma Nicole Monsorno.
In finale la Svezia cala il poker, monopolizzando le prime quattro posizioni: domina Johanna Hagstroem, che vince in 3’30″97, staccando nettamente le connazionali Emma Ribom, seconda a 1″53, Linn Svahn, terza a 2″67, e Jonna Sundling, quarta a 4″13. Quinto posto per la norvegese Ingrid Bergene Aabrekk a 5″25, sesta piazza per la tedesca Laura Gimmler a 9″40.
Nelle semifinali vengono eliminate le prime due classificate nelle qualificazioni del mattino, ovvero la finlandese Jasmi Joensuu, terza nella prima serie ma non ripescata come lucky loser, settima assoluta, e la svedese Moa Ilar, sesta nella stessa batteria, che chiude all’11° posto complessivo.
Nei quarti di finale escono di scena tutte le italiane che al mattino avevano superato le qualificazioni: Federica Cassol, quarta nella penultima serie, si classifica 19ma, mentre Iris De Martin Pinter, quinta nella terza batteria, chiude 22ma, infine Nicole Monsorno, sesta nell’ultima serie, termina 27ma.