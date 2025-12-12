Sci di fondo, nella team sprint femminile svetta Svezia I. Top ten per Ganz/Cassol

Va in archivio a Davos, in Svizzera, la prima gara della terza tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo: la team sprint femminile in tecnica libera premia Svezia I di Maja Dahlqvist e Jonna Sundling, mentre Italia I di Caterina Ganz/Federica Cassol si classifica nona ed Italia II di Iris De Martin Pinter/Nicole Monsorno termina 13ma.

La finale a 15 si ravviva soltanto nell’ultimo terzo di gara, quando inizia la terza e decisiva tornata per tutte le coppie, con la competizione che esplode dopo il quinto cambio, con la frazione decisiva: la vittoria va, per distacco, a Svezia I di Maja Dahlqvist e Jonna Sundling, le quali avevano primeggiato anche nelle qualificazioni, tagliando il traguardo in 15:34.77.

Alle loro spalle le due coppie norvegesi, con Astrid Oeyre Slind e Mathilde Myrhvold (Norvegia II), seconde in 15:38.03 a 3.26, che beffano le connazionali Kristin Austgulen Fosnaes e Kristine Stavaas Skistad (Norvegia I), terze in 15:38.23, a 3.46.

Restano ai piedi del podio, invece, Germania I di Laura Gimmler e Coletta Rydzek, quarte in 15:38.31, a 3.54, e Svezia II di Emma Ribom e Linn Svahn, quinte in 15:40.56, a 5.79. Italia I di Caterina Ganz e Federica Cassol termina nona in 15:49.65, a 14.88, mentre Italia II di Iris De Martin Pinter e Nicole Monsorno conclude 13ma in 16:16.06, a 41.29.