Maria Gismondi esplode nella 10 km di Trondheim! Piazzamento di prestigio e podio ad un passo!

Va in archivio anche la 10 km a tecnica libera con partenza a intervalli di Trondheim valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2025-2026. Giornata al top per la Svezia, con tre fondiste nelle prime cinque, quattro nelle prime otto e l’accoppiata Ebba Andersson-Moa Ilar a porsi davanti a tutto il resto del campo partenti. 26’05″3 per la vincitrice, appena alla nona vittoria in Coppa del Mondo (ma al 44° podio in gare valide per la Sfera di Cristallo), 26’07″3 per la seconda, che si conferma ai più alti livelli sotto qualsiasi punto di vista.

Il terzo gradino del podio se lo va a prendere Jessie Diggins: l’americana fa capire che nella sua ultima stagione vuole vincere la Coppa assoluta, e il distacco di 16″5 le rimane comunque utilissimo per stare davanti sia ad Astrid Oeyre Slind che a Jonna Sundling: 19″4 di ritardo per la norvegese, 19″8 per la svedese.

Le notizie di assoluto rilievo, però, riguardano l’Italia e Maria Gismondi in particolare. Per la fondista di Subiaco un sesto posto che rappresenta un risultato di rilievo rarissimo nelle ultime stagioni del fondo italiano al femminile. Non solo il suo ritardo è di 26″1, ma c’è che tutta la seconda parte di gara è al livello delle migliori. In buona sostanza, può essere questo il suo biglietto d’ingresso in un mondo più vasto, a maggior ragione dopo che ieri non era partita per fastidio muscolare.

Al settimo posto c’è Nora Sanness: per la norvegese 29″9 di ritardo davanti alla svedese Frida Karlsson, che paga 32″7. Nona a 33″5 la tedesca Helen Hoffmann e poi c’è Heidi Weng, con la norvegese che cala nel finale a 35″5. Così le altre italiane: 25a Caterina Ganz a 1’08″1, 38a Anna Comarella a 1’29″4, 62a Nicole Monsorno a 2’55″2, 65a Nadine Laurent a 3’04″7, 67a Federica Cassol a 3’19″3.