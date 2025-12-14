Sci di fondo
Sci di fondo, Karoline Simpson-Larsen vince la 10 km tl di Davos. Caterina Ganz in top 30
La 10 km femminile in tecnica libera con partenze ad intervalli, andata in scena a Davos, in Svizzera, valida come ultima gara della tappa di Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo, premia la norvegese Karoline Simpson-Larsen, che precede la svedese Moa Ilar e l’altra norvegese Astrid Oeyre Slind. In casa Italia vanno a punti Caterina Ganz, 26ma, Maria Gismondi, 32ma, ed Anna Comarella, 38ma.
Successo della norvegese Karoline Simpson-Larsen in 26’34″9, che precede la svedese Moa Ilar, seconda a 2″1, e l’altra norvegese Astrid Oeyre Slind, terza a 2″2. Resta ai piedi del podio l’altra svedese Maja Dahlqvist, quarta a 6″0, davanti alla leader della classifica generale, la statunitense Jessie Diggins, quinta a 10″3.
Sesta piazza per la transalpina Leonie Perry a 15″9, davanti alla norvegese Kristin Austgulen Fosnaes, settima a 21″7, mentre è ottava la tedesca Helen Hoffmann a 27″4, che precede la finlandese Vilma Ryytty, nona a 37″0, infine completa la top ten la teutonica Pia Fink, decima a 40″7.
In casa Italia tutte le azzurre al via vanno a punti: termina 26ma Caterina Ganz, con un distacco di 1’24″6, mentre si classifica 32ma Maria Gismondi, con un ritardo di 1’42″5, infine conclude 38ma Anna Comarella con un gap di 1’59″7.