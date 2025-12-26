Sci di fondo, il Tour de Ski compie 20 anni! Percorso tutto italiano. Chi erediterà la corona di Johaug?

L’edizione numero 20 del Tour de Ski femminile scatterà domenica 28 dicembre da Dobbiaco. Per la seconda stagione consecutiva, l’appuntamento multi-stage originario dello sci di fondo si dipanerà per intero sul suolo italiano. La località altoatesina ospiterà ben quattro delle sei tappe in programma.

Alla Sprint in tecnica libera inaugurale, seguiranno una 10 km in alternato con partenza a intervalli (lunedì 29), la sperimentale 5 km “heat mass start” a skating di San Silvestro e un inseguimento di 15 km a tecnica classica nella giornata di Capodanno. Ci si trasferirà poi in Val di Fiemme per una Sprint in alternato (sabato 3) e la conclusiva scalata del Cermis (domenica 4).

Ci troviamo di fronte a una rappresentazione “breve” del Tour de Ski, come è diventata consuetudine negli inverni caratterizzati dai Giochi olimpici. La Federazione Internazionale tenta infatti di incentivare la partecipazione all’evento riducendone il chilometraggio, nella speranza che le atlete di grido non lo subordinino in favore della caccia alle medaglie.

A margine, la dinamica che l’intera manifestazione si tenga in una sola nazione, non è un buon segno. Agli albori, il ‘Tour de Ski’ teneva realmente fede al suo nome. Attraversava svariati Paesi europei ed era accolto dalle metropoli (Monaco di Baviera e Praga).

Viceversa, oggi è ristretto a una piccola area geografica e a località in cui lo sci di fondo è di casa. Non si possono vendere lucciole per lanterne solo perché si parla di Italia, almeno se si è onesti intellettualmente. Si deve pertanto constatare come l’appuntamento abbia goduto di salute migliore.

TOUR DE SKI FEMMINILE – I DATI

Maggior numero di vittorie

4 – KOWALCZYK Justyna {POL} (2010, 2011, 2012, 2013)

4 – JOHAUG Therese {NOR} (2014, 2016, 2020, 2025)

Donne in attività già vincitrici del Tour de Ski

2 – WENG Heidi {NOR} (2017, 2018)

2 – DIGGINS Jessica {USA} (2021, 2024)

1 – ØSTBERG Ingvild Flugstad {NOR} (2019)

1 – NEPRYAEVA Natalia {RUS} (2022)

1 – KARLSSON Frida {SWE} (2023)

Vittorie per nazione

8 – Norvegia

4 – Polonia

2 – Finlandia

2 – Svezia

2 – Stati Uniti

1 – Russia

Miglior risultato italiano

3° POSTO – FOLLIS Arianna (2008)

3° POSTO – FOLLIS Arianna (2010)

3° POSTO – LONGA Marianna (2011)

TOUR DE SKI FEMMINILE, ALBO D’ORO

2007 : 1) KUITUNEN, 2) Bjørgen, 3) Shevchenko

2008 : 1) KALLA, 2) Kuitunen, 3) Follis

2009 : 1) KUITUNEN, 2) Saarinen, 3) Majdic

2010 : 1) KOWALCZYK, 2) Majdic, 3) Follis

2011 : 1) KOWALCZYK, 2) Johaug, 3) Longa

2012 : 1) KOWALCZYK, 2) Bjørgen, 3) Johaug

2013 : 1) KOWALCZYK, 2) Johaug, 3) Steira

2014 : 1) JOHAUG, 2) Jacobsen, 3) Weng H.

2015 : 1) BJØRGEN, 2) Johaug, 3) Weng H.

2016 : 1) JOHAUG, 2) Østberg, 3) Weng H.

2017 : 1) WENG H., 2) Pärmäkoski, 3) Nilsson

2018 : 1) WENG H., 2) Østberg, 3) Diggins

2019 : 1) ØSTBERG, 2) Nepryaeva, 3) Pärmäkoski

2020 : 1) JOHAUG, 2) Nepryaeva, 3) Østberg

2021 : 1) DIGGINS, 2) Stupak, 3) Andersson

2022 : 1) NEPRYAEVA, 2) Andersson, 3) Weng H.

2023 : 1) KARLSSON, 2) Niskanen, 3) Weng T.U.

2024 : 1) DIGGINS, 2) Weng H., 3) Niskanen

2025 : 1) JOHAUG, 2) Slind, 3) Diggins