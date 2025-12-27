Sci di fondo
Sci di fondo, a Dobbiaco ricorre il decennale dell’unica vittoria azzurra maschile
Ben quattro delle sei tappe del Tour de Ski 2025-26 si disputeranno a Dobbiaco, dinamica che andrà viepiù a rafforzare il ruolo di “classica” della località altoatesina in seno alla manifestazione multi stage per antonomasia dello sci di fondo.
Infatti, Toblach è una delle location in cui si sono tenute più tappe nella storia del Tour de Ski. Tuttavia, la Coppa del Mondo di sci di fondo arriva su queste nevi prima della nascita del Tour de Ski. Sinora si contano 37 gare di primo livello disputate a partire dal 1993, 32 delle quali andate però in scena dal 2010 in poi.
C’è un’unica vittoria dell’Italia. Il successo porta la firma di Federico Pellegrino nella sprint a skating del 19 dicembre 2015. Si contano, inoltre, solo altri due podi azzurri. Uno centrato da Silvio Fauner, secondo nell’inseguimento a tecnica libera del dicembre 1993, l’altro ottenuto dallo stesso Pellegrino, terzo nella sprint in passo pattinato del febbraio 2023.
Le gare programmate dal 28 dicembre 2025 al 1 gennaio 2026 sono una sprint a skating (domenica), una 10 km in alternato con partenza a intervalli (lunedì), la nuova 5 km ‘Heat Mass Start’ in passo pattinato (San Silvestro) e un handicap start di 20 km a tecnica classica (Capodanno).
DOBBIACO MASCHILE – I RISULTATI DEL 2025-26
Sprint TL
1) Klæbo – 2) Chanavat – 3) Riebli
15 km TC Mass Start
1) Klæbo – 2) Valnes – 3) Moseby
20 km TL Interval Start
1) Amundsen – 2) Krüger – 3) Musgrave
15 km TC Handicap Start
1) Amundsen – 2) Anger – 3) Klæbo
DOBBIACO MASCHILE
I PRECEDENTI SIGNIFICATIVI
Sprint TL (Tutti i precedenti)
2011 : 1) Kershaw – 2) Cologna D. – 3) Northug P.
2012 : 1) Morilov – 2) Northug P. – 3) Cologna D.
2014 : 1) Hattestad – 2) Brandsdal – 3) Wenzl
2015 : 1) Pellegrino – 2) Hamilton – 3) Young
2017 : 1) Skar – 2) Hamilton – 3) Klæbo
2018 : 1) Klæbo – 2) Jouve – 3) Chanavat
2023 : 1) Klæbo – 2) Taugbøl – 3) Pellegrino
2024 : 1) Chanavat – 2) Chappaz – 3) Ogden
2025 : 1) Klæbo – 2) Valnes – 3) Moseby
10 km TC Inverval Start (Tutti i precedenti)
1993 : 1) Smirnov – 2) Isometsä – 3) Sivertsen
2010 : 1) Rickardsson – 2) Bauer – 3) Northug P.
2015 : 1) Poltoranin – 2) Belov – 3) Sundby
2023 : 1) Hyvärinen – 2) Valnes – 3) Amundsen
5 km Heat Mass Start TL
Gara inedita, quindi giocoforza priva di qualsivoglia precedente.
15 km TC Handicap Start (Tutti i precedenti)
1) Amundsen – 2) Anger – 3) Klæbo