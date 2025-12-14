Sci di fondo: a Davos i norvegesi dominano la 10 km, vince Hedegart. Barp miglior italiano

In casa Norvegia la festa è, evidentemente, notevole per quel che si vede nella 10 km a tecnica libera con partenza a intervalli di Davos. L’ultimo appuntamento di questo weekend della Coppa del Mondo di sci di fondo vede sette norvegesi arrivare nelle prime otto posizioni, lasciando sostanzialmente il nulla al resto dei contendenti. Per la cronaca, c’è la seconda vittoria da parte di Einar Hedegart, a questo punto da tenere d’occhio come nome di peso sia per il presente che per il futuro. 22’40″7 il tempo del vincitore.

Alle sue spalle, con 11″7 di ritardo, Harald Oestberg Amundsen, che di fatto cede le armi nella seconda parte di gara, al pari un po’ di tutti gli altri. Gradino più basso del podio per Mattis Stenshagen a 18″8, poi Johannes Hoesflot Klaebo a 24″1 e Martin Loewstroem Nyenget a 30″6.

All’interno del blocco norvegese qualcuno riesce a infilarsi: è Andrew Musgrave. Lo scozzese finisce a 31″1, davanti a Emil Iversen (+34″9) e Andreas Fjorden Ree (+38″1), gli ultimi due di questo blocco norvegese che avrebbe potuto giovarsi anche di Iver Tildheim Andersen, precipitato indietro per circostanze non necessariamente ascrivibili a sue responsabilità. Nono e decimo i francesi Mathis Desloges e Hugo Lapalus, rispettivamente a 39″6 e a 42″3.

Il miglior italiano di giornata è Elia Barp, a 1’04″9 con il 16° posto e, nel complesso, una buona performance. 27° Simone Daprà a 1’20″9, 33° Federico Pellegrino a 1’26″2, 38° Paolo Ventura a 1’33″6, 60° Davide Graz a 2’02″2. Non ha concluso la prova Martino Carollo, che non aveva in ogni caso messo insieme intertempi secondo i propri desideri, finché è stato in gara.