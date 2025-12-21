Coppa del Mondo
La classifica delle italiane più vincenti nella Coppa del Mondo di sci alpino: Goggia a -10 da Brignone
Sofia Goggia centra il successo nel superG di Val d’Isere e conquista la vittoria numero 27 in Coppa del Mondo, puntellando il secondo posto nella classifica delle italiane più vincenti della storia, portandosi a -10 dall’infortunata Federica Brignone, prima a quota 37.
Nella graduatoria delle azzurre con il maggior numero di podi sul circuito maggiore nella storia, Sofia Goggia è sempre seconda, a quota 65, alle spalle di Federica Brignone, che in questo caso comanda con 20 lunghezze di margine, essendo in testa a quota 85.
CLASSIFICA VITTORIE
1 Federica Brignone 37
2 Sofia Goggia 27
3 Deborah Compagnoni 16
4 Isolde Kostner 15
5 Karen Putzer 8
6 Marta Bassino 7
7 Denise Karbon 6
8 Maria Rosa Quario 4
9 Claudia Giordani 3
9 Elena Curtoni 3
9 Sabina Panzanini 3
12 Nadia Fanchini 2
12 Daniela Zini 2
12 Elena Fanchini 2
15 Daniela Merighetti 1
15 Bibiana Perez 1
15 Lara Magoni 1
15 Paoletta Magoni 1
15 Chiara Costazza 1
CLASSIFICA PODI
1 Federica Brignone 85
2 Sofia Goggia 65
3 Isolde Kostner 51
4 Deborah Compagnoni 44
5 Marta Bassino 30
6 Claudia Giordani 17
7 Karen Putzer 16
7 Denise Karbon 16
9 Maria Rosa Quario 15
10 Manuela Mölgg 14
11 Nadia Fanchini 13
12 Elena Curtoni 12
13 Daniela Zini 11
14 Sabina Panzanini 8
15 Daniela Merighetti 6
15 Bibiana Perez 6
17 Nicol Delago 5
18 Elena Fanchini 4
18 Lara Magoni 4
18 Nicole Gius 4
21 Paoletta Magoni 3
21 Daniela Ceccarelli 3
21 Morena Gallizio 3
24 Chiara Costazza 2
24 Johanna Schnarf 2