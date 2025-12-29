Sci alpino, settimana di riposo per gli uomini: niente gare fino al 7 gennaio, prossimi appuntamenti a Campiglio e Adelboden

Salutata Livigno, la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026 si prende un periodo di meritato riposo. In concomitanza con l’arrivo dell’anno nuovo, infatti, il Circo Bianco si regala una vacanza nel clou della stagione e, di conseguenza, gli atleti potranno ricaricare le pile nei prossimi giorni.

Il prossimo appuntamento, infatti, arriverà solamente il 7 gennaio con il tradizionale slalom di Madonna di Campiglio. Sulla splendida pista 3-Tre, gli specialisti dei pali stretti ci regaleranno il consueto spettacolo sotto la luce dei riflettori con la gara in notturna. La prima manche scatterà alle ore 18.00, mentre la seconda e decisiva prenderà il via alle ore 21.00.

Nel weekend successivo si tornerà in azione ancora con due prove tecniche, in un’altra location imprescindibile del calendario: Adelboden. Sulla splendida pista Chuenisbärgli vivremo un gigante e uno slalom. Sabato 10 toccherà alla iconica gara tra le porte larghe (prima manche ore 10.30, seconda manche ore 13.30), quindi domenica 11 sarà la volta dello slalom ai medesimi orari.

Come seguire gli eventi in tv? Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai2 oppure RaiSportHD (canale 227 di Sky e 8 del digitale terrestre) in base alla programmazione, in diretta streaming si potranno seguire su RaiPlay, Eurosport 1, discovery+, SkyGO, NOW e DAZN. OA Sport come sempre vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale di ogni manche o gara.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2026

Mercoledì 7 gennaio

Ore 18.00 prima manche slalom Madonna di Campiglio

Ore 21.00 seconda manche slalom Madonna di Campiglio

Sabato 10 gennaio

Ore 10.30 prima manche gigante Adelboden

Ore 13.30 seconda manche gigante Adelboden

Domenica 11 gennaio

Ore 10.30 prima manche slalom Adelboden

Ore 13.30 seconda manche slalom Adelboden