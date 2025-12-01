Sci alpino, riscossa azzurra in Coppa Europa! Poker folle per le azzurre in gigante: Laura Steinmair trionfa a Zinal

Una giornata da incorniciare per lo sci alpino italiano. Poker azzurro nel primo gigante di Zinal (Svizzera) valevole per la Coppa Europa di sci alpino femminile 2025-2026. Sulla pista elvetica abbiamo assistito al successo di Laura Steinmair che ha preceduto altre tre italiane per un risultato davvero sensazionale.

La sciatrice classe 2000 della Valdaora, terza a metà gara, nella seconda manche ha fatto la differenza fino a centrare il successo con il tempo complessivo di 2:25.40. Alle sue spalle, con un distacco di 47 centesimi, Sophie Mathiou, a sua volta in grado di recuperare ben 8 posizioni nella seconda discesa. Completa il podio, infine, Carole Agnelli a 78 che, tuttavia, non è riuscita a confermare la piazza d’onore di metà gara. Fa addirittura peggio la tedesca Jana Fritz che, dopo aver chiuso al comando la prima discesa, è uscita di scena nella seconda, lasciando spazio alle nostre portacolori.

In questa posizione un’altra italiana, Alice Pazzaglia, strepitosa nella seconda manche, tanto da passare dalla 17a posizione fino ai piedi del podio. A braccetto con lei la padrona di casa Dania Allenbach, che precede altre due colleghe svizzere. In sesta posizione, infatti, troviamo Shaienne Zehnder a 94 centesimi dalla vetta, mentre è settima Stefanie Grob a 1.28. In ottava posizione un’altra azzurra, Ambra Pomare a 1.50m quindi nona la svizzera Janine Schmitt a 1.62, con l’austriaca Maja Waroschitz che completa la top10 a 1.71.

Le altre azzurre: chiude in 17a posizione Annette Belfrond a 3.23 di distacco dalla vetta, quindi 20a Tatum Bieler a 3.43. Più staccata Francesca Carolli a 5.70.