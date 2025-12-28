Sci alpino, Peterlini: “Devo ancora trovare il mio ritmo”; Della Mea: “Sensazioni sempre migliori, l’errore ci sta”

Bilancio complessivamente negativo per l’Italia al termine dello slalom speciale femminile di Semmering, ultima gara dell’anno solare 2025 per la Coppa del Mondo di sci alpino. Martina Peterlini è stata l’unica azzurra a raccogliere punti, centrando un buon quindicesimo posto e proseguendo il suo percorso di crescita dopo aver cominciato in ritardo la stagione per problemi fisici, mentre Lara Della Mea è arrivata 23ma restando però fuori dal tempo massimo in seguito ad un grave errore nella seconda manche che le è costato probabilmente un piazzamento tra l’ottava e la decima piazza. Eliminate nella prima discesa tutte le altre italiane, penalizzate da pettorali molto alti in condizioni di pista veramente critiche.

“Devo trovare il mio ritmo avendo saltato la prima parte della stagione; oggi è uno step in avanti ma non sono contenta perché si vede che manca la fiducia per spingere al massimo. Ma è un passo nella giusta direzione e lo prendo e lo porto a casa. In queste ultime due gare abbiamo trovato condizioni difficili in cui era necessario fidarsi e sono contenta di come ho gestito queste situazioni perché ho visto segnali di adattamento che non sono scontati“, dichiara Peterlini alla FISI.

Delusione per il risultato ma buone sensazioni a livello di sciata invece per Della Mea, che guarda con ottimismo ai prossimi appuntamenti: “Sono partita attaccando a tutta, non era facile perché il terreno era un po’ mosso e sono scivolata via. Peccato, ma succede. Sto avendo sensazioni sempre migliori, l’errore ci sta ma l’importante è dare tutto perché se riesco a dare il massimo porto a casa qualcosa, quindi sempre meglio attaccare. Ora sono contenta di gareggiare a Kranjska Gora che è vicinissima alla mia Tarvisio davanti alla famiglia e agli amici, saranno gare davvero speciali per me“.