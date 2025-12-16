Sci alpino, Odermatt subito davanti nella prima prova in Val Gardena. Ottimi segnali da Paris

Si alza il sipario sulla tappa in Val Gardena della Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Nella prima prova cronometrata sulla Saslong è immediatamente Marco Odermatt a mettere il sigillo. Lo svizzero, che nell’ultimo tratto si è anche un po’ rialzato, ha chiuso con il miglior tempo di 2’03”68, infliggendo distacchi pesanti a tutti gli altri, partendo dall’austriaco Daniel Hemetsberger, che è secondo al traguardo a 72 centesimi.

Segnali subito positivi per Dominik Paris. L’altoatesino ha concluso la prima prova con il terzo tempo e con un distacco di 78 centesimi da Odermatt. Decisamente una prestazione incoraggiante per l’azzurro, che non ha mai avuto un gran feeling con la Saslong, nonostante la strepitosa vittoria ottenuta nel 2023.

Quarto posto per lo svizzero Alexis Monney (+0.82), che ha preceduto l’americano Ryan Cochran-Siegle (+0.91). Il distacco sale sopra il secondo dalla sesta posizione dello svizzero Niels Hintermann (+1.13), che ha chiuso davanti all’americano Bryce Bennett (+1.31) ed al francese Nils Allegre (+1.37). Completano la top 10 lo sloveno Miha Hrobat (+1.57) e lo svizzero Stefan Rogentin (+1.81).

Dodicesimo Florian Schieder (+2.09), mentre sono sedicesimi a pari merito Giovanni Franzoni e Mattia Casse (+3.08). Ancora più attardati gli altri italiani: 25° Benjamin Jacques Alliod (+3.48), 27° Christof Innerhofer (+3.61), 28° Nicolò Molteni (+3.63), 39° Marco Abbruzzese (+4.72), 52° Max Perathoner (+5.53), 67° Guglielmo Bosca (+6.98).