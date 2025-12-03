Sci alpino, Odermatt cerca la tripletta a Beaver Creek. Paris prova a rompere il tabù, attesa per Vinatzer

Prosegue la trasferta nord americana della Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Si resta sempre in Colorado, passando da Copper Mountain a Beaver Creek sulla mitica Birds of Prey, una delle piste iconiche del Circo Bianco. Un programma di gare rivoluzionato dalla mancanza di neve e dalle condizioni avverse del meteo, almeno fino alla settimana scorsa, quando era stato deciso per la cancellazione di una delle due discese e l’accorciamento del tracciato. Nelle ultime ore si è anche ipotizzato ad un ritorno al programma originale o comunque ad un ulteriore al giovedì dell’unica discesa. Non ci sono invece dubbi sul superG di sabato e sul gigante di domenica.

Con la prima prova cronometrata di ieri (infinita a causa delle moltissime interruzioni) si è alzato il sipario sulla stagione della discesa libera maschile. Nelle ultime nove edizioni a vincere è sempre stata o la Norvegia o la Svizzera, con quest’ultima che è favorita per una nuova vittoria visto che i principali favoriti sono tutti nella squadra elvetica: ovviamente Marco Odermatt, ma anche i connazionali Franjo Von Allmen, Alexis Monney, Stefan Rogentin e Justin Murisier, vincitore dell’ultima discesa sulla Birds of Prey.

Fari puntati ovviamente anche sull’austriaco Vincent Kriechmayr, che ha già iniziato bene la propria stagione con il secondo posto a Copper Mountain in superG. Attenzione anche allo sloveno Miha Hrobat, che può essere l’outsider di lusso e potrebbero anche non mancare le sorprese tra canadesi, americani e francesi. Beaver Creek non è certo la località preferita dagli azzurri ed in particolare da Dominik Paris, che vanta un solo podio in sedici anni. L’altoatesino, però, ha cominciato bene nelle prove con un buon quinto posto. Proveranno ad essere protagonisti anche Florian Schieder e Mattia Casse.

Pronostico a tinte rossocrociate anche nel superG. Marco Odermatt ha vinto la prima gara della stagione a Copper Mountain, ma è stato un successo sofferto e con distacchi davvero ravvicinatissimi. I principali avversari saranno i suoi compagni di squadra, ma attenzione anche agli austriaci, con il solito Vincent Kriechmayr e poi un Raphael Haaser in ottima forma. Per quanto riguarda gli italiani forse qualche possibilità di fare meglio in questa specialità anche con Guglielmo Bosca e Giovanni Franzoni.

Odermatt va a caccia delle tripletta e non c’è alcun dubbio che lo svizzero ha messo nel mirino il gigante di domenica, soprattutto dopo essere clamorosamente uscito a Copper Mountain. Chi vuole sognare un clamoroso bis è sicuramente l’austriaco Stefan Brennsteiner, ma sono tanti i suoi connazionali (Raphael Haaser e Marco Schwarz) che possono dire la loro. Nella lotta per la vittoria ci sono anche i norvegesi Henrik Kristoffersen, Timon Haugan e Atle Lie McGrath, il brasiliano Lucas Pinheio Braathen e lo sloveno Zan Kranjec. L’Italia prova a sognare con Alex Vinatzer, reduce da due Top-10 consecutive e soprattutto dal quinto posto di Copper Mountain, arrivato sempre in rimonta. L’obiettivo per l’altoatesino è quello di mettere insieme due manche di livello e a quel punto il podio può davvero diventare concreto.