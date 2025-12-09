Sci alpino, le convocate dell’Italia per la tappa di Coppa del Mondo a Sankt Moritz: Sofia Goggia, faro azzurro della velocità

È tempo di Speed Opening per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Dopo che slalom e gigante hanno caratterizzato le varie tappe del massimo circuito internazionale tra le donne, si torna alla velocità in occasione dell’appuntamento di Sankt Moritz.

Sulla Corviglia una tre-giorni in cui le ragazze affronteranno due discese e un superG dal 12 al 14 dicembre: venerdì 12 la discesa (ore 10.15), replicata il giorno successivo (ore 10.45), mentre domenica 14 è in programma un superG (ore 10.45). Un’occasione per rivedere all’opera nelle sue specialità preferite Sofia Goggia, desiderosa di imporsi dopo i problemi avuti tra le porte larghe.

Saranno undici le azzurre iscritte, ricordando che alla discesa hanno diritto di partecipazione nove atlete, e al supergigante altrettante con l’aggiunta di Allemand, che ha il posto fisso ereditato in Coppa Europa. Il direttore tecnico Gianluca Rulfi ha convocato Sara Allemand, Vicky Bernardi, Elena Curtoni, Carlotta De Leonardis, Nadia Delago, Nicol Delago, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Laura Pirovano, Sara Thaler e Asja Zenere.

Da sottolineare anche l’esordio di De Leonardis in Coppa del Mondo, reduce dal circuito di Coppa Europa dove nella passata stagione ha ottenuto due piazzamenti in top-10: un quinto e un sesto posto nei due superG in Val Sarentino.

Bel Paese che, considerando discesa e supergigante, vanta su questo pendio ben 8 vittorie (3 Goggia di cui due in supergigante e una in discesa; 1 Elena Curtoni in discesa; 1 Federica Brignone in supergigante; 2 Karen Putzer in supergigante e 1 Isolde Kostner in discesa) e 25 podi complessivi. Una pista, quindi, amica e si spera che la campionessa bergamasca sappia lasciare il segno in senso positivo.