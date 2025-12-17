Sci alpino, Lara Della Mea si avvicina alle prime 15 della WCSL in slalom verso le Olimpiadi

Prima del 6 dicembre Lara Della Mea non era mai entrata nella top10 in una gara di Coppa del Mondo, mentre oggi vanta ben tre piazzamenti tra le migliori dieci nel circuito maggiore. La 26enne tarvisiana ha ottenuto infatti nell’arco di dieci giorni due noni posti in gigante sulle nevi canadesi di Tremblant e poi una significativa ottava piazza in slalom a Courchevel.

La gara notturna in Francia ha regalato all’azzurra il miglior risultato della carriera nel Circo Bianco, eguagliando l’ottavo posto dei Mondiali 2023 sempre tra i pali stretti e nella medesima località. Dopo essere rimasta sempre fuori dalla top15 nei primi slalom della stagione, questo exploit consente a Della Mea di raccogliere punti preziosi per cercare di abbassare i pettorali in vista dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

Lara occupa in questo momento la 22ma posizione nella World Cup Starting List di specialità, ma è virtualmente 21ma considerando l’assenza per infortunio della slovena Andreja Slokar (15ma) fino al termine della stagione. L’azzurra spera di continuare la sua scalata nelle prossime settimane, per mettere nel mirino l’ingresso nel secondo sottogruppo di merito che assegna (tramite sorteggio) i pettorali dall’8 al 15 nella prima manche.

In attesa di capire se e quando tornerà in gara la slovacca Petra Vlhova, l’obiettivo di Della Mea potrebbe essere quello di colmare il gap di 53 punti che la separa dalla giovane svedese Cornelia Oehlund dovendo superare nel mezzo altre atlete quattro atlete che sono però abbastanza vicine tra loro nella graduatoria attuale della WCSL. Ricordiamo che mancano ancora quattro slalom speciali di Coppa del Mondo prima delle Olimpiadi, in programma a febbraio sull’Olympia delle Tofane a Cortina.