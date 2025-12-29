Sci alpino, i promossi e bocciati del fine settimana: Schwarz che rinascita! Shiffrin sa solo vincere, Odermatt ancora fuori dal podio

I PROMOSSI

MARCO SCHWARZ: che vittoria, che ritorno, semplicemente Marco Schwarz. L’austriaco sta riemergendo dopo l’ennesimo grave infortunio della carriera e lo fa a suon di risultati. Dopo aver vinto sulla Gran Risa in gigante, si ripete anche in superG a Livigno. Una conferma di come il peggio sia alle spalle e che il Circo Bianco, e noi appassionati, abbiamo riabbracciato un campione che può davvero vincere in ogni specialità.

DOMINIK PARIS: non avrà vinto a Livigno, non sarà salito sul podio, ok, ma l’altoatesino sembra davvero avere intrapreso un percorso importante verso i Giochi Olimpici di Milano Cortina. Dopo alcune stagioni con pochi alti e molti bassi, questa volta “Domme” sta procedendo con continuità sia a livello di sciata, sia di risultati. Sempre ai piani alti delle classifiche e, come accaduto sull’inedito superG di Livigno, a breve distacco dal podio.

MIKAELA SHIFFRIN: gira e rigira vince sempre lei. Anche se nella prima manche dello slalom di Semmering aveva lasciato a desiderare e anche se la pista austriaca era ai limiti della praticabilità. Nella seconda manche tutto sembra portare verso Katharina Truppe che chiude subito prima di lei con distacchi abissali. La nativa di Vail non si scompone e rifila quasi un secondo a chi si sentiva già qualcosa di importante in tasca.

I BOCCIATI

MARCO ODERMATT: chiude quarto il superG di Livigno e questa già di per sé è la notizia del weekend. Vederlo fuori dal podio tra porte larghe o superG ormai è una sorpresa. Una sorpresa, certo, ma che si sta manifestando più di frequente rispetto al passato. Ovviamente il fuoriclasse svizzero sta pensando già alle Olimpiadi, visto il corposo vantaggio in classifica generale, ma la sensazione è che nemmeno lui sia contento di questo andamento…

VINCENT KRIECHMAYR: esce di scena anzitempo nel superG di Livigno, mentre stava disputando una gara interessante. L’austriaco quest’anno alterna grandi prove a passaggi a vuoto. Sabato sembrava pronto per un nuovo podio, quantomeno, invece chiude a bocca asciutta con parecchi rimpianti.

ALICE ROBINSON: lo “zero” che nessuno si poteva aspettare. La neozelandese, infatti, “stecca” nel gigante di Semmering ed esce di scena anzitempo. Colleziona, quindi, un passo falso pesante in ottica classifica generale. Mikaela Shiffrin scappa a 215 punti mentre nella graduatoria di gigante Julia Scheib si porta a +88.