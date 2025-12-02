Sci alpino, i precedenti di Sofia Goggia a Tremblant: due piazzamenti in top10

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026 prosegue nella sua trasferta nordamericana e lo fa valicando i confini. Dagli Stati Uniti, infatti, si passerà al Canada, dato che le atlete gareggeranno in quel di Tremblant dove, come consuetudine, vivremo due giganti (il primo sabato 6 dicembre con prima manche alle ore 17.00 e seconda alle ore 20.00, il secondo domenica 6 dicembre con prima manche alle ore 16.00 e seconda alle ore 19.00).

Sulla pista denominata Flying Mile sarà protagonista anche Sofia Goggia. La bergamasca prosegue nel suo percorso tra le porte larghe e lo affronterà su un pendio nel quale ha visto buone prestazioni in gigante. La Coppa del Mondo ha gareggiato nel dicembre 2023 sulla pista del Quebec, mentre un anno fa le condizioni meteo inclementi hanno portato alla doppia cancellazione dei giganti previsti.

Il primo ricordo è datato 3 dicembre 2023. La gara è vinta da Federica Brignone che chiude con 33 centesimi di vantaggio su Lara Gut-Behrami e 39 su Mikaela Shiffrin che completa il podio. Sofia Goggia, invece, chiude al decimo posto a 1.58, due gradini sotto Marta Bassino che taglia il traguardo in ottava posizione a 1.22 dalla vetta.

Nella giornata successiva, il 4 dicembre 2023, si replica ed è di nuovo Federica Brignone a salire sul gradino più alto del podio. La valdostana centra il successo con 21 centesimi di vantaggio su Petra Vlhova, mentre Mikaela Shiffrin è di nuovo terza a 29. Sofia Goggia, invece, migliora rispetto al primo gigante e centra la settima posizione a 1.62 da Brignone, subito in scia a Marta Bassino, sesta a 1.04.