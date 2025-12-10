Sci alpino, i precedenti di Sofia Goggia a St. Moritz. Ultima vittoria nel 2023

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026 chiude la trasferta nordamericana e si prepara per il ritorno in Europa con la classica tappa di Sankt Moritz (Svizzera). Sulla pista Corvaglia vivremo un weekend dedicato alle gare veloci. Sarà grande protagonista, come sempre, Sofia Goggia, una atleta che su queste nevi ha colto spesso grandi risultati. Andiamo a ricordarli tutti.

L’esperienza di Sofia Goggia in quel di St. Moritz inizia con una prima manche non conclusa nel gigante del 9 dicembre 2012, gara poi vinta dalla slovena Tina Maze. Seconda gara sulla Corvaglia per la nostra portacolori il superG del 17 marzo 2016 e, anche in questo caso, la gara non viene conclusa. Il successo andrà poi a Tina Weirather. Passando poi al 20 marzo 2016, Sofia Goggia chiude in 24a posizione il gigante vinto poi dalla tedesca Viktoria Rebensburg.

Ancora una delusione per l’atleta classe 1992 nel superG del 9 dicembre 2017 con una ennesima uscita di scena nella prova vinta poi dalla svizzera Jasmine Flury. La svolta arriva il 14 dicembre 2019. Sofia Goggia, infatti, vince il superG con appena un centesimo su Federica Brignone e 13 su Mikaela Shiffrin. Nella giornata successiva, il 15 dicembre 2019, la nostra portacolori è 21a nel parallelo vinto poi da Petra Vlhova.

Passiamo all’11 dicembre 2021 e Sofia Goggia centra il secondo posto nel superG vinto da Lara Gut-Behrami, mentre il podio lo completa Mikaela Shiffrin. Nellla giornata successiva, nel secondo superG, arriva un sesto posto per l’azzurra nella gara vinta da Federica Brignone davanti a Elena Curtoni. Ancora un podio il 16 dicembre 2022 con Sofia Goggia he chiude alle spalel di Elena Curtoni. Nella giornata successiva, il 17 dicembre 2022, la bergamasca si rifà e vince la discesa-bis precedendo la slovena Ilka Stuhec e la tedesca Kira Weidle. La tripletta di gare si chiude il 18 dicembre 2022 con il superG chiuso al quinto posto a 60 centesimi da Mikaela Shiffrin che precede Elena Curtoni e la francese Romane Miradoli.

Per Sofia Goggia c’è tempo ancora di 3 podi nelle ultime 3 gare. Il primo è la vittoria nel superG dell’8 dicembre 2023 nella gara chiusa davanti all’austriaca Cornelia Huetter ed a Lara Gut-Behrami. Il 9 dicembre 2023 per la bergamasca è seconda a 15 centesimi da Mikaela Shiffrin nella discesa del 9 dicembre 2023, mentre un anno fa, il 21 dicembre 2024, la nostra portacolori sale sul gradino più basso del podio nel superG vinto da Cornelia Huetter davanti a Lara Gut-Behrami.