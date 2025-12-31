Sci alpino, i precedenti di Sofia Goggia a Kranjska Gora: un podio 8 anni fa, bene anche nel 2025

Mentre siamo pronti per festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo, la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026 si è concessa qualche giorno di riposo. Si tornerà in azione, come succede quasi sempre, con l’appuntamento di Kranjska Gora (Slovenia) nel quale vivremo due prove tecniche: un gigante nella giornata del 3 gennaio, e uno slalom il 4 gennaio. Come al solito tra le porte larghe vedremo protagonista la nostra Sofia Goggia e lo farà su una pista che spesso l’ha vista ottenere buoni risultati. Andiamo, quindi, a ricordarli tutti ripercorrendoli con la memoria.

L’esordio della bergamasca sulla Podkoren arriva il 6 gennaio 2018 nel gigante vinto da Mikaela Shiffrin. Sofia Goggia conquista un brillante terzo posto a 91 centesimi, chiudendo alle spalle anche della francese Tessa Worley a 31. Il secondo appuntamento a Kranjska Gora non vede Sofia Goggia ripetersi. Il 16 gennaio 2021, infatti, la nostra portacolori chiude in 15a posizione a 4.10 da Marta Bassino che precede la solita Tessa Worley per 80 centesimi e la svizzera Michelle Gisin per 1.46. Nella giornata successiva, il 17 gennaio 2021, la classe 1992 migliora e centra la settima posizione a 2.07 da Marta Bassino che centra il bis, davanti a Michelle Gisin e alla slovena Meta Hrovata.

Deciso passo indietro l’8 gennaio 2022 con una mancata qualificazione alla seconda manche del gigante, vinto dalla svedese Sara Hector che chiude davanti a Tessa Worley e Marta Bassino. Arriviamo alle ultime edizioni. Il 6 gennaio 2024 Sofia Goggia centra la 12a posizione in gigante a 2.10 dalla canadese Valerie Grenier che precede Lara Gut-Behrami, mentre completa il podio la nostra Federica Brignone. Ancora una bella prestazione nell’edizione di 12 mesi fa. La nostra portacolori, infatti, è quinta nel gigante del 4 gennaio 2025, a 2.07 da Sara Hector che regola Lara Colturi e Alice Robinson.