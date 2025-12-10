Sci alpino, i precedenti dell’Italia in Val d’Isere: indelebile la tripletta Fattori, Ghedina, Fischnaller nel 2000

Conclusa la lunga trasferta nordamericana, la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026 è pronta per fare il suo ritorno nel Vecchio Continente. Ci attende l’immancabile tappa della Val d’Isere (Francia) per un programma che prevede due prove tecniche: un gigante e uno slalom. La località delle Alpi francesi ha spesso portato grandi risultati ai colori italiani, tanto che nella lunga storia del Circo Bianco il nostro bottino è davvero clamoroso. 37 podi totali con 7 vittorie, 12 secondi posti e 18 terzi posti.

Il primo italiano a centrare un podio risale addirittura all’11 dicembre 1969 con Gustavo Thoeni che trionfa nel gigante. L’altoatesino prosegue con un terzo posto nel gigante del 17 dicembre 1970. Passiamo all’8 dicembre 1972 con un grande risultato e un doppio podio: Piero Gros vince il gigante, con Helmuth Schmalz che centra il gradino più basso del podio. Stesso risultato per Marcello Varallo nella discesa del 10 dicembre 1972. Quindi ancora due italiani a podio l’8 dicembre 1973. Helmuth Schmalz è secondo nel gigante davanti proprio a Piero Gros. Il 10 dicembre tocca alla discesa, ed arriva lo splendido successo di Herbert Plank.

Passiamo quindi al 5 dicembre 1974 ed è ancora vittoria per i colori azzurri con Piero Gros, sempre tra le porte larghe. Il 5 dicembre 1975 Gustavo Thoeni che centra poi il successo sempre in gigante con Piero Gros terzo. Il 7 dicembre 1975 Herbert Plank fa sua la piazza d’onore in discesa. Stesso risultato per Piero Gros il 12 dicembre 1976 in gigante, mentre lo stesso Herbert Plank è secondo nella discesa dell’11 dicembre 1977. L’altoatesino non si ferma ed è di nuovo secondo anche nella discesa del 7 dicembre 1979.

Arriviamo agli anni ’80 ed i podi si fanno più rarefatti. Danilo Sbardellotto è terzo nella discesa del 10 gennaio 1983, mentre il 7 dicembre 1985 arriva la splendida vittoria di Michael Mair in discesa. Per l’altoatesino c’è tempo anche per un terzo posto nella gara veloce del 5 dicembre 1986. Il 6 dicembre 1986 in superG, Roberto Erlacher è secondo, mentre Michael Mair sale di nuovo sul podio (terzo) il 7 dicembre 1987 in discesa. Ultimo risultato di rilievo del decennio è il terzo posto di Peter Runggaldier nel superG del 10 dicembre 1989.

Passiamo agli anni ’90. Il primo podio per un italiano porta la data del 5 dicembre 1992 con Luigi Colturi, terzo in superG, quindi Luca Cattaneo è secondo con Erik Seletto terzo nella discesa del 12 dicembre 1998. Bisogna attende il 16 dicembre 2000 per vedere di nuovo il tricolore sul podio della Val d’Isere e, anzi, in quel caso se ne vedono addirittura tre: Alessandro Fattori mette le mani sulla discesa, davanti a Kristian Ghedina e Roland Fischnaller in un vero e proprio trionfo.

L’8 dicembre 2001, invece, Kurt Sulzenbacher è nella piazza d’onore della discesa; stesso risultato per Massimiliano Blardone nel gigante del 13 dicembre 2008. L’anno successivo altri tre podi per i nostri portacolori: Manfred Moelgg è terzo nella combinata dell’11 dicembre 2009, Werner Hell centra lo stesso risultato nel superG del giorno successivo, mentre Max Blardone è secondo nel gigante del 13 dicembre 2009.

La Val d’Isere regala altri tre terzi posti all’Italia. Max Blardone è terzo nel gigante dell’11 dicembre 2010, quindi Patrick Thaler è sul gradino più basso del podio nello slalom del 15 dicembre 2013, mentre Dominik Paris sale sul podio nel superG del 2 dicembre 2016. Nella giornata successiva Peter Fill è nella piazza d’onore in discesa e precede l’ultimo podio azzurro sulle nevi francesi, ovvero il terzo posto in slalom di Stefano Gross del 15 dicembre 2019. Da quel momento in avanti, infatti, niente sorrisi per gli azzurri in Val d’Isere. Un anno fa, per esempio, successi di Marco Odermatt nel gigante e Henrik Kristoffersen nello slalom.