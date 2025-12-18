Sci alpino, i precedenti dell’Italia femminile in Val d’Isère: vittorie per Goggia e Brignone

La settimana che conduce la Coppa del Mondo di sci alpino femminile alla breve sosta per le festività natalizie si snoda in territorio francese. Lo slalom in notturna di Courchevel è andato in archivio con il quarto successo consecutivo di Mikaela Shiffrin, adesso è il momento di spostarsi in Val d’Isère. La storica località francese sarà teatro di un fine settimana dedicato alle discipline veloci ed è spesso stata testimone di importanti successi azzurri, gli ultimi colti da Sofia Goggia e Federica Brignone.

La prima azzurra a conquistare il podio sulle nevi transalpine è Isolde Kostner, terza classificata nella discesa libera disputata il 3 Febbraio 1996, con un distacco di 54 centesimi, alle spalle della tedesca Katja Seizinger e dell’americana Picabo Street. Il giorno dopo l’azzurra migliora il suo piazzamento e taglia il traguardo in seconda posizione con un ritardo di 38 centesimi nei confronti dell’imprendibile velocista tedesca. Il 12 dicembre dello stesso anno la nativa di Ortisei è terza nel Super G vinto da Hilde Gerg davanti alla Seizinger.

Il primo successo tricolore porta la firma di Deborah Compagnoni. Il 19 dicembre 1997 la valtellinese vince lo slalom gigante precedendo l’austriaca Alexandra Meissnitzer di 10 centesimi e la francese Leila Piccard di 1.19. Lo splendido fine settimana della portacolori italiana si completa con il secondo posto ottenuto nello slalom speciale del giorno dopo, staccata di soli 9 centesimi dalla svedese Ylwa Nowen. L’anno dopo, l’11 dicembre 1998, Compagnoni si conferma con il secondo posto nello slalom gigante, battuta di 82 centesimi dall’incontenibile Meissnitzer.

L’8 dicembre 1999, dopo tre podi, Isolde Kostner chiude il cerchio e centra il successo nel SuperG precedendo la tedesca Hilde Gerg di +0.07 e la svedese Pernilla Wiberg di +0.32. L’Italia deve attendere tre anni per un nuovo trionfo. Questa volta la vittoria porta la firma di Karen Putzer che, il 12 dicembre 2002, si aggiudica il gigante davanti alla svizzera Sonja Nef e al duo austriaco Alexandra Meissnitzer-Michaela Dorfmeister. Il giorno dopo è Daniela Ceccarelli a chiudere il SuperG in seconda posizione alle spalle della padrona di casa Carole Montillet.

Un lungo salto in avanti conduce all’ultimo decennio, arco temporale che non ha certo lesinato soddisfazione al tricolore. Il 16 dicembre 2016 Sofia Goggia è terza in combinata alle spalle di Stuhec e Gisin, piazzamento bissato ventiquattro ore più tardi nella discesa vinta sempre dalla slovena. Completa l’ottimo fine settimana azzurro il terzo posto ottenuto da Elena Curtoni nel SuperG del 18 dicembre, gara vinta da Lara Gut davanti a Tina Weirather.

Negli ultimi anni sono due le atlete che hanno lasciato il segno in Val d’Isère: Sofia Goggia e Federica Brignone. Nel 2017 la bergamasca torna a casa con un secondo e un terzo posto nei due SuperG disputati il 16 e 17 dicembre: nella prima occasione deve inchinarsi a Lindsey Vonn, nella seconda ottiene il gradino più basso del podio, staccata di cinquantuno centesimi da Anna Veith e preceduta anche da Tina Weirather.

Il momento del primo storico successo arriva tre anni più tardi. In discesa libera l’azzurra precede di ventiquattro centesimi la svizzera Corinne Suter e di ventisette la statunitense Breezy Johnson. Il risultato non si ripete e il successivo SuperG si conclude in settima posizione con un distacco di 85 centesimi da Ester Ledecka.

Nel 2021 Goggia è letteralmente incontenibile e imperversa con due trionfi ravvicinati. In discesa libera s’impone con il tempo di 1:41.71 davanti all’americana Breezy Johnson, seconda a 27 centesimi, e all’austriaca Mirjam Puchner, terza a 91. Il giorno dopo Sofia non lascia scampo alle rivali anche in SuperG e s’impone davanti alla norvegese Ragnhild Mowinckel e alla connazionale Elena Curtoni. Due anni più tardi l’atleta bergamasca ottiene il terzo posto in SuperG alle spalle della connazionale Federica Brignone e della norvegese Kajsa Vickhoff Lie.

L’atleta valdostana, oltre al successo conquistato nel SuperG disputato il 17 dicembre 2023, può vantare la conquista del terzo posto nel SuperG disputato il 20 dicembre del 2020, gara vinta dalla ceca Ester Ledecka con un vantaggio di tre centesimi sulla svizzera Corinne Suter e di trentacinque sull’azzurra.