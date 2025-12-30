Sci alpino, i precedenti dell’Italia femminile a Kranjska Gora: due vittorie per Marta Bassino

Mentre stiamo arrivando rapidamente al Capodanno, il Circo Bianco al femminile si prepara per il ritorno in pista. Dopo aver salutato Semmering, infatti, ci si sposterà di pochi chilometri verso Kranjska Gora (Slovenia) dove vedremo il ritorno in pista della Coppa del Mondo. Anche in questa occasione la pista “Podkoren” vedrà due prove tecniche, e spesso le atlete azzurre hanno saputo centrare risultati importanti sulle nevi slovene con una raffica di podi e vittorie. Proviamo, quindi, a ripercorrere con la memoria i risultati più importanti delle nostre portacolori.

Kranjska Gora fa il suo esordio nel comparto femminile solamente il 6 gennaio 2007, ma è subito podio azzurro. Nicole Gius, infatti, chiude al secondo posto il gigante vinto dall’austriaca Nicole Hosp, mentre al terzo posto si classifica la finlandese Tanja Poutiainen. Bisogna attendere il 21 gennaio 2012 però per rivedere i colori italiani sul podio sloveno. Federica Brignone, infatti, chiude in seconda posizione nel gigante vinto dalla francese Tessa Worley, con la tedesca Viktoria Rebensburg terza.

Sono ancora le porte larghe a portare buoni ricordi e risultati alle azzurre. Sofia Goggia, infatti, chiude al terzo posto nel gigante disputato il 6 gennaio 2018 alle spalle di Mikaela Shiffrin e della francese Tessa Worley. Dobbiamo attendere ancora qualche anno e arriviamo ad un vero e proprio trionfo italiano. Il 16 gennaio 2021, infatti, Marta Bassino vince il primo gigante in programma davanti a Tessa Worley ed alla elvetica Michelle Gisin. La nativa di Borgo San Dalmazzo è scatenata, tanto da piazzare il bis nella giornata successiva, questa volta davanti proprio a Michelle Gisin, mentre al terzo posto si piazza la padrona di casa Meta Hrovat.

Le soddisfazioni azzurre sulla Podkoren, tuttavia, sono ben lontane dall’essere concluse. L’8 gennaio 2022 Marta Bassino è ancora una volta sul podio, terza in gigante nella gara dominata dalla svedese Sara Hector davanti a Tessa Worley. Arriviamo alle ultime stagioni. Il 7 gennaio 2023 in gigante la solita Marta Bassino è seconda alle spalle della canadese Valerie Grenier, con terza Petra Vlhova, quindi l’8 gennaio nel gigante-bis, Federica Brignone è seconda alle spalle di Mikaela Shiffrin, ma davanti a Lara Gut-Behrami.

Si prosegue ed arriva un altro podio per le azzurre. Federica Brignone, infatti, è terza nel gigante del 6 gennaio 2024. Gara vinta dalla canadese Valerie Grener, davanti a Lara Gut-Behrami. Nell’ultima edizione disputata, invece, le nostre portacolori rimangono a bocca asciutta sia nel gigante (vinto dalla svedese Sara Hector davanti a Lara Colturi e alla neozelandese Alice Robinson) sia nello slalom vinto dalla croata Zrinka Ljutic davanti a Wendy Holdener e alla svedese Anna Swenn Larsson.