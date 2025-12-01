Sci alpino, i precedenti dell’Italia a Tremblant: memorabili le due vittorie in due giorni di Federica Brignone

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026 prosegue nella sua trasferta nordamericana. Dopo il primo weekend in quel di Copper Mountain (Colorado) il Circo Bianco si sposta ancor più a nord, valicando i confini con il Canada. Si gareggerà a Tremblant per due giganti, una tappa che sta prendendo sempre più piede nel calendario stagionale dello sci alpino.

Sulla pista denominata Flyng Mile di Mont-Tremblant, nello stato del Quebec, si è gareggiato solamente nel 2023, dato che 12 mesi fa il meteo ha reso impossibile la disputa delle due gare previste, costringendo la FIS e gli organizzatori ad un inevitabile rinvio. L’edizione 2023, però, porta dolcissimi ricordi per i colori azzurri. Andiamo, quindi, a ripercorrerli con la memoria.

Il 2 dicembre 2023, infatti, Federica Brignone centra il successo nella gara tra le porte larghe sulla Flyng Mile precedendo la slovacca Petra Vlhova per 23 centesimi, mentre completa il podio la solita Mikaela Shiffrin a 29. Gara che ha visto anche il sesto posto di Marta Bassino a 1.04 e settimo di Sofia Goggia a 1.62.

Nella giornata successiva, 3 dicembre 2023, replica di Federica Brignone (che, come ben sappiamo, sarà assente in questa edizione) che precede un’altra atleta ai box per un gravissimo infortunio, ovvero la svizzera Lara Gut-Behrami, mentre di nuovo sul gradino più basso del podio Mikaela Shiffrin.