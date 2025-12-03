Sci alpino, i favoriti per la Coppa del Mondo di discesa: sarà un affare solo svizzero?

Si alza il sipario sulla stagione della discesa libera maschile con la prima gara da Beaver Creek. Una stagione della disciplina regina della velocità che dovrebbe essere ancora una volta un affare completamente svizzero. Il grande favorito per la conquista della coppa di specialità è senza alcun dubbio Marco Odermatt, che va a caccia della terza sfera di cristallo consecutiva.

Odermatt è assolutamente l’uomo da battere anche in discesa libera, ma avrà proprio nei suoi compagni di squadra i principali avversari. Lo scorso anno la classifica finale vedeva un podio tutto elvetico, con Odermatt sul gradino più alto e con vicino a lui Franjo Von Allmen ed Alexis Monney. Soprattutto Von Allmen può davvero essere il rivale più scomodo, con il 24enne di Boltigen chiamato alla definitiva consacrazione in questa stagione dopo gli ottimi risultati della scorsa.

Davvero difficile uscire dalla Svizzera per il gruppo di favoriti alla coppa di discesa, considerando inoltre che nella Top-10 erano presenti anche Stefan Rogentin e Justin Murisier. Un possibile outsider è lo sloveno Miha Hrobat, che ha sfiorato il terzo posto finale nella passata stagione. Attenzione anche al veterano austriaco Vincent Kriechmayr, apparso subito in ottima forma nel superG di Copper Mountain.

Chi vuole provare a sognare è Dominik Paris, che non è mai riuscito in carriera a conquistare una coppa di discesa. Un obiettivo che sembra ora complicato per l’altoatesino, ma comunque non impossibile. Dominik ha concluso sesto lo scorso e dovrà difendersi il più possibile in queste prime discese su piste non tra le sue preferite, per poi provare a risalire la classifica con le gare del 2026.