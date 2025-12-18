Sci alpino, fioccano i papabili per le Olimpiadi nella velocità, ma le quote sono solo 9…Rischio Pechino 2022 bis

La volata finale verso i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sta entrando nel vivo anche nello sci alpino maschile, con tanti atleti italiani che si stanno mettendo in mostra nelle gare di Coppa del Mondo per provare a guadagnarsi un posto nel roster azzurro impegnato nel mese di febbraio sulla pista Stelvio di Bormio in occasione della rassegna a cinque cerchi.

Ogni Paese può schierare al massimo quattro rappresentanti in una determinata specialità, ma l’Italia rischia di dover fare i conti anche con un altro problema in fase di convocazioni. Ad oggi, quando manca un mese esatto alla chiusura del ranking di qualificazione olimpica, sarebbero infatti solamente 9 le quote a disposizione del settore maschile tricolore per i Giochi.

Se la situazione dovesse rimanere invariata fino al 18 gennaio, al netto di eventuali rinunce altrui, lo staff tecnico azzurro sarebbe costretto a portare in tutto nove uomini da distribuire tra le varie gare. Togliendo dall’equazione gli intoccabili Alex Vinatzer e Dominik Paris, che rappresentano le principali carte da medaglia della Nazionale maschile, sono tanti i possibili candidati per entrare nel team olimpico di Milano Cortina 2026 e diventeranno necessari di conseguenza dei tagli piuttosto dolorosi.

Il risultato della discesa libera odierna in Val Gardena ha aumentato considerevolmente le quotazioni di alcuni velocisti azzurri, come dimostrano i cinque piazzamenti tra il 6° ed il 14° posto (con Paris sul podio) ottenuti dai vari Florian Schieder, Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Christof Innerhofer e Benjamin Jacques Alliod. La situazione legata alle quote olimpiche è sicuramente delicata, anche se la speranza è quella di non replicare il caos (in primis la brutta vicenda Casse-Marsaglia) di Pechino 2022 quando furono però solamente sette gli uomini italiani qualificati per le Olimpiadi nello sci alpino. Ne capiremo di più nelle prossime settimane, ma sarebbe fondamentale raggiungere almeno la doppia cifra di quote per ampliare il ventaglio delle possibili scelte da effettuare.