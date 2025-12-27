Sci alpino, Federica Brignone si allena in pista a Courmayeur: la tigre di La Salle fa progressi

Il lavoro prosegue. Federica Brignone dà seguito a quanto detto nella giornata della consegna del Tricolore al Quirinale per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. La tigre di La Salle, scelta come una dei portabandiera della spedizione italiana ai Giochi, si sta allenando nella sua Courmayeur per essere davvero della partita e non solo nella cerimonia d’apertura della rassegna a Cinque Cerchi.

“Ora devo cominciare ad andare veloce in tracciato, ed è tutta un’altra cosa“, aveva dichiarato a Roma. E così le sessioni tra le porte larghe di gigante si susseguono, come quella odierna, documentata da alcuni video della FISI. Filmati nei quali Federica è sembrata effettuare con grande naturalezza le sue pieghe in curva, tratto caratteristico del proprio modo di sciare.

Sulle nevi di casa la fuoriclasse nostrana ha trovato condizioni diverse e questo è stato utile proprio nel riuscire a “riassaporare” le sensazioni e a mettersi alla prova in termini di adattamento al mutamento meteorologico. Quest’oggi, il sole sta facendo capolino e può consentire alla sciatrice azzurra di disegnare le sue linee migliori e avere dei riferimenti più chiari sul terreno.

Una corsa contro il tempo per Brignone e questi training saranno molto importanti per sciogliere le riserve rispetto a quello che potrà fare la campionessa valdostana alle Olimpiadi. Il target è quello di essere competitiva e ritrovare le sicurezze che nella stagione passata le avevano permesso di porre la firma non solo in gigante. Gennaio, da questo punto di vista, potrebbe rivelarsi il mese chiave.