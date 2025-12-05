Sci alpino, doppio gigante a Tremblant. Pronostico aperto, l’Italia attende Goggia e Zenere

La Coppa del Mondo femminile di sci alpino fa tappa in Canada e precisamente a Tremblant per un weekend totalmente dedicato al gigante. Ci sarà un doppio appuntamento tra le porte larghe, proprio come due anni, che è anche la prima ed unica volta che il Circo Bianco ha fatto visita alla località canadese. In quella occasione ci fu una meravigliosa doppietta di Federica Brignone, ma questa volta sarà molto difficile per l’Italia provare anche solo a conquistare un podio.

L’assenza della valdostana, unita anche a quelle di altre grandi protagoniste (per esempio Lara Gut-Behrami) ha sicuramente lasciato un vuoto di potere all’interno del gigante femminile, dove veramente sono in tante che possono vincere. In questo momento, però, due atlete sembrano essere un gradino sopra le altre e sono la neozelandese Alice Robinson, vincitrice dell’ultimo gigante a Copper Mountain, e l’austriaca Julia Scheib, che ha cominciato questa stagione con un secondo posto in Colorado ed un primo all’esordio a Soelden.

Nel lotto delle pretendenti al podio vanno inserite assolutamente la svedese Sara Hector, la norvegese Thea Louise Stjernesund e l’americana Paula Moltzan. Attenzione poi anche a coloro che di solito vanno meglio tra i pali stretti, ma che possono dire la loro anche in gigante come Lara Colturi, Lena Duerr, Camille Rast e Zrinka Ljutic. Fari puntati anche sulla padrona di casa Valerie Grenier, che proverà a rilanciarsi proprio davanti al suo pubblico.

Un capitolo a parte lo merita Mikaela Shiffrin. L’americana sta dominando in slalom, mentre in gigante sembra avere ancora un po’ il freno a mano tirato. Soprattutto a Copper Mountain, dove ha chiuso quattordicesima, la sensazione è stata quella che l’americana in certi passaggi non si senta ancora sicura al 100% di spingere al massimo. Certo a Soelden ha concluso quarta e quindi quello successo lo scorso fine settimana può davvero essere stato solo un momento. Il doppio appuntamento di Tremblant potrà dire molto.

L’Italia si presenta in Canada con l’obiettivo di fare il meglio possibile. Asja Zenere è reduce da un bel nono posto e vuole certamente confermarsi in questo fine settimana, proseguendo sulla scia del buon momento. Attesa anche per Sofia Goggia, che finora non è riuscita ad esprimersi al 100% in gigante, prima con l’uscita di Soelden e poi con una prova a Copper Mountain in chiaroscuro tra le due manche. Questo doppio appuntamento di Tremblant può essere anche molto importante per la bergamasca per coltivare il sogno della classifica generale e fare molti punti in Canada prima delle gare veloci di St.Moritz può essere decisamente importante.