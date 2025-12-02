Sci alpino, Dominik Paris e il tabù Beaver Creek: un solo podio in 16 anni

La trasferta nordamericana della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026 non lascia ma raddoppia. Dopo l’antipasto rappresentato dalle gare di Copper Mountain (Colorado) il Circo Bianco si sposta di pochi chilometri per un lungo fine settimana di gare in quel di Beaver Creek, sempre nello Stato con capitale Denver, per un filotto di ben 4 gare. Gli atleti, infatti, saranno impegnati in due discese, un superG e un gigante sulla celebre e difficile pista denominata “Birds of Prey”.

Particolare attenzione sarà riservata all’andamento di Dominik Paris. Il discesista classe 1989, dopo l’infortunio alla caviglia rimediato in un allenamento nel corso della preparazione in vista delle gare statunitensi, sarà protagonista su una delle piste nelle quali ha ottenuto meno risultati di spicco. Basti pensare che su 27 gare disputate complessivamente su questa pista tra il 2009 e il 2024, è stato appena uno il podio raggiunto, nel Super G del 2018 in cui arrivò terzo ex-aequo con Aksel Lund Svindal e Alexander Aamodt Kilde.

La neve del Colorado non è mai stata digerita dal nostro portacolori, come le linee della Birds of Prey che, come dicevamo, è una delle piste più tecniche e complicate del calendario. Per l’altoatesino buoni piazzamenti sono il quinto posto del 2012 in discesa, il quarto e il quinto del 2014 rispettivamente in discesa e in Super G.

Negli ultimi anni l’altoatesino ha perso probabilmente qualcosa sotto il profilo tecnico, nei supergiganti ha cominciato a fare sempre più fatica e così si spiegano il 32° posto ottenuto in questa specialità nel 2022 e il 24° posto del 2021. Nell’ultima edizione la situazione non è migliorata con un 19° posto nella discesa del 6 dicembre vinta da Justin Murisier, mentre nel superG del 7 dicembre chiude 15° nella gara vinta da Marco Odermatt.