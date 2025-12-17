Sci alpino, c’è il via libera della FIS per il superG di Livigno: il programma è stato confermato

Tutto confermato. Non ci saranno cambiamenti di programma in vista di quello che era previsto sulle nevi di Livigno. Il prossimo 27 dicembre il nuovo superG “Li Zeta” della Coppa del Mondo di sci alpino maschile andrà in scena. I tecnici della Federazione Internazionale sono stati chiamati ai controlli del caso per verificare che vi fossero le condizioni per disputare la gara.

Le valutazioni su innevamento, fondo e sulla sicurezza hanno dato esito positivo e quindi gli uomini-jet sarrano impegnati in questa nuova tappa dedicata alla velocità. Un vero e proprio tour de force attende i protagonisti del Circo Bianco, in considerazione di quello che è lo schedule sulla Saslong, in Val Gardena.

Meteo permettendo, domani ci sarà la discesa, a seguire il supergigante (venerdì 19) e una nuova discesa (sabato 20). La prima gara citata era originariamente prevista il 5 dicembre a Beaver Creek (USA) e sarà recuperata sul pendio italiano. A seguire, prima di Natale, ci saranno il gigante e lo slalom sulla mitica Gran Risa, in Alta Badia (21-22 dicembre), e poi la prova a Livigno.

Il via del superG “Li Zeta” è fissato alle 11.30 e si spera che tutto vada secondo i piani, per garantire un grande spettacolo in un contesto diverso da quello abituale.