Sci alpino, Carrick-Smith rimonta e vince il gigante di Coppa Europa a Valloire. Sesto Kastlunger

Grazie ad una clamorosa rimonta nella seconda manche, il diciottenne britannico Freddy Carrick-Smith trionfa nel gigante di Coppa Europa a Valloire in Francia. Un recupero di ben venti posizioni per Carrick-Smith, che ottiene così anche il primo successo della carriera nel circuito continentale. Una vittoria arrivata poi per soli due centesimi, quelli necessari per battere il norvegese Hans Grahl-Madsen, che era in testa a metà gara.

Sul podio ci sale anche il finlandese Eduard Hallberg, che ha accusato un ritardo di 19 centesimi dal vincitore. Alle spalle del finnico si sono piazzati il canadese Erik Read (+0.40), anche lui protagonista di una bella rimonta (sedici posizioni recuperate) e l’americano Bridger Gile (+0.51).

Il migliore degli italiani è stato Tobias Kastlunger, che ha concluso al sesto posto a 66 centesimi dal vincitore. Alle spalle dell’azzurro hanno poi concluso il norvegese Theodor Braekken (+0.76) ed il francese Loevan Parand (+1.02). Noni a pari merito poi lo svizzero Sandro Zurbruegg e Simon Talacci (+1.04), con l’azzurro che non è riuscito a confermare il secondo posto di metà gara.

Appena fuori dalla Top-10 ha concluso Stefano Pizzato, undicesimo (+1.12) dopo aver recuperato proprio undici posizioni nella seconda manche. Tra i primi trenta si sono poi piazzati anche Davide Leonardo Seppi (25°, +1.84) ed Hannes Zingerle (28°, +2.77).