Sci alpino, cambia di nuovo il programma a Beaver Creek: nuovi orari, tv, streaming

Si torna alle origini con il programma della tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino del settore maschile di Beaver Creek (USA): cancellata la 3a prova cronometrata, in programma giovedì 4 dicembre, al posto della quale si disputerà una seconda discesa, che si aggiunge a quella già in programma per venerdì 5.

Dunque il nuovo programma prevede, dopo le prove cronometrate di oggi e domani, come detto, due discese giovedì (alle ore 19.00 italiane) e venerdì (alle ore 19.15), che saranno seguite sabato 6 dal superG (alle ore 18.30) e domenica 7 dal gigante (1a manche alle ore 18.00, 2a alle ore 21.00).

Per la tappa maschile di Beaver Creek (Stati Uniti) della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino la diretta tv sarà assicurata da Rai 2 HD (discese) e Rai Sport HD (superG e gigante), mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

NUOVO CALENDARIO COPPA DEL MONDO BEAVER CREEK 2025

2 dicembre, ore 19.00: 1a prova cronometrata discesa maschile

3 dicembre, orario da definire: 2a prova cronometrata discesa maschile

4 dicembre, ore 19.00: 1a discesa maschile – Diretta tv su Rai 2 HD

5 dicembre, ore 19.15: 2a discesa maschile – Diretta tv su Rai 2 HD

6 dicembre, ore 18.30: superG maschile – Diretta tv su Rai Sport HD

7 dicembre, ore 18.00 ed ore 21.00: gigante maschile – Diretta tv su Rai Sport HD

