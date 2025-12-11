Sci alpino, brutta caduta per Michelle Gisin in prova: l’elvetica portata via in elicottero

Nel corso della seconda prova cronometrata della discesa femminile di St. Moritz, in Svizzera, sede della tappa di Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, l’elvetica Michelle Gisin è stata vittima di una brutta caduta. La svizzera è uscita di pista nel quarto settore, ha divelto la prima fila delle reti di protezione e si è fermata nella seconda.

Il sito svizzero blick.ch parla di Gisin pienamente reattiva dopo la caduta, capace addirittura di fare delle battute, ma questo, al momento non permette ancora di escludere un infortunio grave. Davide Simoncelli, del fornitore degli sci della svizzera, la Salomon, ha dichiarato: “Non so come stia Michelle Gisin. Volevo informare Luca De Aliprandini, il suo fidanzato, ma non ho ricevuto alcuna notizia“.

Dopo la caduta della svizzera la prova cronometrata è stata interrotta a lungo, per permettere i soccorsi del caso: dapprima è stato portato il toboga, poi si è alzato in volo l’elicottero. Quasi mezz’ora dopo la caduta l’elicottero è decollato e Gisin è stata trasportata alla Clinica Gut di St. Moritz Bad, dove verrà sottoposta ai primi esami strumentali.