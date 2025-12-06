Sci Alpinismo
Sci alpinismo, l’Italia inizia la Coppa del Mondo con il podio nella staffetta mista. Storico trionfo USA a Solitude
Inizia nel migliore dei modi il percorso dell’Italia nella Coppa del Mondo di sci alpinismo 2025-2026. Nella gara inaugurale, la staffetta mista a coppie, la rappresentativa tricolore conquista, infatti, un prestigioso secondo posto alle spalle dell’inarrestabile formazione padrona di casa che centra così uno storico trionfo.
La coppia composta da Cameron Smith e Anna Gibson si aggiudica la gara con il tempo di 0:32:17.6. Il duo americano prende il comando delle operazioni dopo la prima frazione grazie allo straordinario ingresso in gara di Smith che recupera il passivo accumulato dalla compagna e crea il solco che i rivali non riusciranno più a recuperare.
L’Italia conclude la sua prova con la seconda posizione, piazzamento frutto della penalizzazione inflitta alla Germania per un cambio di pelli irregolare. Alba De Silvestro parte bene, prende il comando della gara e arriva in testa al primo cambio. Michele Boscacci non riesce a tenere testa allo scatenato rivale e accusa sedici secondi di ritardo al secondo cambio. Il duo azzurro taglia il traguardo con il tempo di 0:33:08.7.
Conquista il gradino più basso del podio la Svizzera. Il duo Thibe Deseyn-Arno Lietha conclude la sua prova con il tempo di 0:33:21.4 grazie ad un finale di gara in prepotente crescendo. La penalità inflitta dai giudici costa cara alla Germania che termina quarta. Tatjana Paller e Finn Hosch tagliano il traguardo in 0:33:26.2, tempo che viene poi appesantito dai trenta secondi di penalità. La seconda coppia italiana, Katia Mascherona e Luca Tomasoni termine in quarta posizione la finale B vinta dagli altri statunitensi Hali Hafeman/Griffin Briley.