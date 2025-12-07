Sci alpinismo, Giulia Murada e Katia Mascherona salgono sul podio nella sprint femminile. Kistler trionfa tra gli uomini

Si è da poco conclusa la seconda giornata della tappa di Coppa del Mondo di sci alpinismo 2025-2026 di Solitude, negli Stati Uniti d’America. Nel programma odierno si sono disputate le due gare sprint, maschile e femminile, con l’Italia che è stata ancora protagonista dopo il secondo posto nella staffetta mista di ieri.

In campo maschile, è stato lo svizzero Jon Kistler a conquistare il primo posto, chiudendo l’ultimo atto con il tempo di 2’40″07. L’elvetico è riuscito in rimonta ad anticipare il suo connazionale Arno Lietha, che ha terminato la prova con un gap di 5.2 secondi dalla miglior prestazione. Completa il podio il belga Maximilien Drion Du Chapois (+11.0). Migliore degli italiani è stato Rocco Baldini, che si è fermato in semifinale. Esclusi invece nelle batterie Giovanni Rossi e Nicolò Ernesto Canclini.

La finale femminile è invece stata vinta dalla francese Margot Ravinel con il tempo di 3’14″08. Alle sue spalle completano il podio le italiane Giulia Murada e Katia Mascherona. Murada, seconda in semifinale, ha pagato un distacco di 13.1 secondi dalla transalpina, mettendosi alle spalle per un solo centesimo la connazionale Mascherona (+13.2). Eliminata, invece, nelle batterie Alba De Silvestro. Altro risultato prezioso per l’Italia, che chiude la prima tappa della Coppa del Mondo con tre podi.