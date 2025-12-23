Sci Alpinismo
Sci alpinismo, allenamento a Valfurva per 8 azzurri alla vigilia delle feste natalizie
Archiviata la prima tappa stagionale di Coppa del Mondo andata in scena tra il 6 ed il 7 dicembre sulle nevi americane di Solitude, prosegue la preparazione della Nazionale italiana di sci alpinismo verso i prossimi impegni del circuito maggiore e soprattutto verso il grande appuntamento dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.
Il direttore tecnico Fabio Meraldi ha convocato infatti otto azzurri per una sessione di allenamento in programma nella giornata odierna (23 dicembre) a Valfurva in vista delle prossime gare internazionali: Alba De Silvestro, Katia Mascherona, Giulia Murada, Rocco Baldini, Michele Boscacci, Nicolò Canclini, Giovanni Rossi e Luca Tomasoni.
Gli atleti verranno seguiti in loco dai tecnici Nicola Invernizzi, Manfred Reichegger, Enrico Pedrini e Lorenzo Bortolan. Mirino puntato sulla seconda tappa della Coppa del Mondo 2025-2026, che si terrà a Courchevel (Francia) dal 15 al 16 gennaio con una Sprint ed una Vertical. Gli stessi format verranno poi riproposti anche in Andorra per il terzo evento di World Cup dal 25 al 26 gennaio.