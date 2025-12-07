Scherma: sinfonia azzurra a Fukuoka! I fiorettisti trionfano nella gara a squadre in Coppa del Mondo

Si chiude nel migliore dei modi il weekend del fioretto. Così come successo in Corea con il team femminile, nella mattinata italiana la Nazionale maschile si è imposta nella prova a squadre valida per l’appuntamento di Coppa del Mondo 2025-2026 andato in scena in questi giorni in Giappone, precisamente sulla pedana di Fukuoka.

Splendida la prestazione di Filippo Macchi, Tommaso Marini, Alessio Foconi e Davide Filippi (chiamato a sostituire Guillaume Bianchi, appena diventato papà), ritrovatisi subito a duellare con una delle compagini più ostiche dell’evento, ovvero la formazione composta dagli atleti neutrali. Assalto durissimo quello affrontato dai nostri ragazzi, bravissimi a chiudere i conti con il punteggio di 45-40 dopo essersi ritrovati ad un certo momento anche sotto di sette stoccate.

Più accessibile la sfida dei quarti, vinta per 45-35 contro un Egitto ben gestito; poi, in semifinale, è arrivato il match contro i padroni di casa nipponici, regolati per 45-36, che ha concesso ai nostri ragazzi di approdare in finalissima al cospetto della Francia.

L’ultimo atto, davvero per palati fini, è stato contrassegnato da emozioni e ribaltamenti di fronte, tanto da arrivare al minuto supplementare, dove ad ergersi da eroe ci ha pensato Filippo Macchi, autore della stoccata decisiva che ha colpito la corazza di Anas Anane, preludio dell’esplosione di gioia finale. Così come il gruppo femminile, anche gli azzurri termineranno il 2025 da numeri uno del ranking, in vista di un 2026 da vivere ancora da protagonisti.

Il prossimo appuntamento con la Coppa del Mondo sarà dal 9 all’11 gennaio con l’iconica tappa di Parigi.