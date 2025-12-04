Scherma, otto sciabolatrici raggiungono Battiston nel tabellone principale al Grand Prix di Orleans

Saranno complessivamente nove le azzurre che prenderanno parte al tabellone principale per il Grand Prix 2025-2026 di sciabola, evento in scena questo fine settimana sulla pedana di Orleans, in Francia. Nella giornata di oggi, giovedì’ 4 dicembre, ben otto portacolori hanno staccato il pass per la prova che conta, raggiungendo così Michela Battiston, già dentro in virtù del ranking.

Inizio subito positivo per Mariella Viale, Chiara Mormile, Martina Criscio e Michela Landi, abili ad archiviare velocemente la pratica accedendo alla fase successiva grazie al buon rendimento avuto durante la fase a gironi.

Alessia Di Carlo, Manuela Spica, Claudia Rotili e Maria Clementina Polli si sono invece guadagnate l’accesso passando dai turni preliminari. Niente da fare invece per Rebecca Gargano, Eloisa Passaro e Carlotta Fusetti, tutte e tre fuori nel match decisivo.

Domani, venerdì 5 dicembre, sarà la volta degli sciabolatori. Con Luca Curatoli e Michele Gallo già qualificati, si giocheranno l’ingresso nel tabellone principale Pietro Torre, Dario Cavaliere, Edoardo Cantini, Matteo Neri, Giacomo Mignuzzi, Marco Mastrullo, Leonardo Dreossi, Lupo Veccia Scavalli, Cosimo Bertini e Marco Stigliano.