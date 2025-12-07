Spada, Matteo Galassi conquista il podio a Vancouver. Vince l’egiziano Elsayed

Le buone notizie per la spada italiana proseguono in quel di Vancouver anche con il settore maschile. Nella tappa d’esordio della Coppa del Mondo, non arriva la vittoria come al femminile con Giulia Rizzi, ma Matteo Galassi conquista il suo secondo podio della carriera, terminando al terzo posto in una gara vinta dall’egiziano Mohamed Elsayed, che ha sconfitto nell’ultimo atto l’israeliano Dov Ber Vilensky con il punteggio di 15-5.

Proprio contro Dov Ber Vilensky si era fermato il cammino dello spadista romagnolo, battuto in semifinale per 15-13. In precedenza Galassi si era reso protagonista di una bella vittoria nei quarti di finale contro l’ungherese Mate Tamas Koch per 15-12, mentre negli ottavi aveva sconfitto lo svizzero Clement Metrailler per 15-10.

Galassi è l’unico degli azzurri ad essersi spinto almeno oltre i sedicesimi di finale, turno nel quale è stato sconfitto Davide Di Veroli, che ha perso 15-12 con il rappresentante di Hong Kong, Fong Hui Sun. Al primo turno sono stati eliminati, invece, Fabio Mastromarino (15-10 con il canadese Rubin), Giulio Gaetani (15-14 con l’israeliano Freilich) e Gianpaolo Buzzacchino (15-14 con il belga Loyola).

Nella notte si terrà la prova a squadre con l’Italia che inizierà il suo cammino dai sedicesimi di finale. Il quartetto azzurro composto da Gianpaolo Buzzacchino, Valerio Cuomo, Matteo Galassi ed Enrico Piatti affronterà subito la selezione degli atleti indipendenti (la Russia) in uno scontro già molto tosto.