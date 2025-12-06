Scherma: le fiorettiste incantano Busan! Batini vince in Coppa del Mondo, podio per Favaretto

Busan si tinge d’azzurro. Martina Batini ha infatti vinto la tappa di Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma, arma fioretto, in fase di svolgimento questo fine settimana sulla pedana della città coreana. Sensazionale prestazione dell’azzurra che, per l’occasione, ha condiviso il podio con la compagna di squadra Martina Favaretto, piazzatasi sul gradino più basso.

L’atleta toscana, che oggi ha messo in archivio il diciottesimo piazzamento in top 3 della carriera nella competizione itinerante (nonché il terzo successo), è riuscita nell’impresa reagendo ad un inizio di giornata complicatissimo: nel turno inaugurale infatti la schermitrice ha superato di una stoccata la padrona di casa Kim, per poi arginare nell’assalto successivo un’altra beniamina del pubblico, Park, battendola sempre per 15-14.

Quanto successo ha indubbiamente smosso qualcosa all’interno di Batini che, non caso, negli incontri seguenti ha regolato con solidità prima la statunitense Weintraub (15-9) e poi la canadese Harvey (15-11). Altissima la tensione in semifinale, dove si è consumato un bellissimo derby con Martina Favaretto, vinto per 15-0, che le ha consentito di arrivare all’ultimo atto con la giapponese Yuka Ueno, dominata in lungo ed in largo con il mortifero punteggio di 15-3.

Prima di uscire di scena contro Batini, Favaretto (sedicesimo podio in Coppa del Mondo per lei) si è liberata della rappresentante di Hong Kong Chan e della francese Petru, rispettivamente con i risultati di 15-10 e 12-7. Successivamente, agli ottavi, l’azzurra ha battuto la britannica Stutchbury per 15-10, salutando la gara in semifinale. Si tratta della seconda top 3 consecutiva dopo la vittoria al debutto in quel di Palma de Maiorca.

Bene poi Anna Cristino, che ha terminato la sua corsa al sesto posto dopo essere stata superata dalla giapponese Ueno. Quattordicesima posizione poi Irene Bertini, che durante il suo percorso ha eliminato la Capitana Arianna Errigo, diciassettesima. Ventesima infine Elena Tangherlini, seguita da Francesca Palumbro (ventiduesima), Giulia Amore (ventottesima), Carlotta Ferrari (ventinovesima), Martina Sinigallia (trentottesima) e Aurora Grandis (cinquantaduesima).

Domani si disputerà la classica prova a squadre. In pedana ci saranno Arianna Errigo, Martina Favaretto, Martina Batini e Anna Cristino.