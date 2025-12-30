Scherma, la Coppa del Mondo riparte dopo le feste: 72 azzurri convocati, tutte le armi in pedana

Il nuovo anno si apre con il botta per la scherma: da giovedì 8 a domenica 11 gennaio, infatti, tutte le armi saranno impegnate nel primo appuntamento del nuovo anno per quanto riguarda la Coppa del Mondo. Ben 72 azzurri saranno impegnati tra Fujairah (Emirati Arabi Uniti, spada maschile e femminile), Tunisi (Tunisia, sciabola maschile e femminile), Hong Kong (Cina, fioretto femminile) e Parigi (Francia, fioretto maschile).

Giulia Rizzi si rimetterà in gioco dopo aver vinto a Vancouver, dove Matteo Galassi salì sul terzo gradino del podio all’esordio. Michela Battiston è salita al quarto posto del ranking mondiale dopo aver trionfato a Orleans e cercherà un nuovo guizzo, proprio come Martina Batini, reduce dal sigillo di Busan e affiancata da Martina Favaretto (numero 2 del circuito). Guillaume Bianchi e Tommaso Marini saranno il riferimento nel fioretto. Di seguito il quadro dettagliato dei convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo.

CONVOCATI ITALIA COPPA DEL MONDO SCHERMA

FIORETTO MASCHILE: Guillaume Bianchi, Tommaso Marini, Filippo Macchi, Alessio Foconi, Davide Filippi, Giulio Lombardi, Edoardo Luperi, Tommaso Martini, Damiano Di Veroli, Damiano Rosatelli, Lorenzo Nista, Giuseppe Franzoni.

FIORETTO FEMMINILE: Martina Favaretto, Anna Cristino, Martina Batini, Arianna Errigo, Martina Sinigalia, Irene Bertini, Alice Volpi, Elena Tangherlini, Francesca Palumbo, Carlotta Ferrari, Aurora Grandis, Giulia Amore.

SPADA FEMMINILE: Giulia Rizzi, Alberta Santuccio e Rossella Fiamingo, Sara Maria Kowalczyk, Lucrezia Paulis, Federica Isola, Roberta Marzani, Gaia Caforio, Alessandra Bozza, Carola Maccagno, Beatrice Cagnin, Gaia Traditi.

SPADA MASCHILE: Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Andrea Santarelli, Valerio Cuomo, Gianpaolo Buzzacchino, Simone Mencarelli, Giulio Gaetani, Enrico Piatti, Filippo Armaleo, Fabrizio Cuomo, Marco Paganelli ed Eugenio Tradardi.

SCIABOLA FEMMINILE: Michela Battiston, Mariella Viale, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Manuela Spica, Claudia Rotili, Martina Criscio, Alessia Di Carlo, Michela Landi, Carlotta Fusetti, Rebecca Gargano, Vittoria Mocci.

SCIABOLA MASCHILE: Michele Gallo, Pietro Torre, Dario Cavaliere, Leonardo Dreossi, Cosimo Bertini, Mattia Rea, Matteo Neri, Edoardo Cantini, Marco Mastrullo, Marco Stigliano, Edoardo Reale e Lupo Veccia Scavalli.