Scherma: Italia pigliatutto a Busan! Le fiorettiste trionfano anche nella gara a squadre in Coppa del Mondo

L’Italia del fioretto femminile detta ancora legge a Busan, teatro della tappa valida per la Coppa del Mondo 2025-2026. Dopo il sensazionale trionfo di Martina Batini e il terzo posto di Martina Favaretto, nella giornata odierna la Nazionale azzurra si è imposta con grande merito anche nella prova a squadre, battendo all’ultimo atto gli Stati Uniti con un sonoro 45-38, chiudendo così l’anno solare 2025 in testa al ranking.

La cavalcata vincente di Arianna Errigo, Martina Favaretto, Anna Cristino e Martina Batini è cominciata con una sfida, molto agevole, contro l’Austria, regolata con un facile 45-10. Successivamente, le nostre ragazze si sono liberate ai quarti dell’Ungheria, battendola per 44-32.

Impegnativo poi l’incontro in semifinale, dove le azzurre hanno dovuto battagliare contro la corazzata del Giappone, arginata per 30-20 staccando così il pass per l’ultimo atto, in cui le schermitrici hanno superato d’autorità la compagine a stelle e strisce, mettendo la ciliegina sulla torta ad una trasferta sensazionale.

La spedizione del fioretto femminile tornerà in pedana a gennaio 2026, nello specifico dal 9 all’11, per affrontare un altro appuntamento di Coppa del Mondo, pianificato a Hong Kong.