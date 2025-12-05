Scherma: i fiorettisti sfiorano il bottino pieno nei preliminari in Coppa del Mondo. Fuori Rosatelli

Giornata quasi perfetta per il fioretto italiano. Dopo che la formazione femminile ha sfiorato il bottino pieno nella gara individuale di Busan (Corea del Sud), in quel di Fukuoka (Giappone) altri undici schermidori si sono assicurati la presenza per il tabellone principale della tappa valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma.

Ma andiamo con ordine. Tommaso Marini, Filippo Macchi e Alessio Foconi, in virtù del ranking, si sono assicurati il pass di diritto. A raggiungerli fin dalla fase a gironi sono stati invece Giulio Lombardi, Tommaso Martini ed Edoardo Luperi.

Leggermente più lungo invece il percorso di Alessio Di Tommaso, Davide Filippi, Damiano Di Veroli, Giuseppe Franzoni e Lorenzo Nista, i quali hanno dovuto affrontare in modo brillante il tabellone preliminare. L’unico stop è arrivato da Damiano Rosatelli, fuori nella fase da 128.

Saranno dunque complessivamente 22 i fiorettisti che si giocheranno la vittoria tra campo maschile e femminile. Entrambe le prove clou si disputeranno nella mattina italiana.